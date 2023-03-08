В Беларусь прибывают новые российские эшелоны с техникой и контингентом

8 марта, 16:34
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В Беларусь прибывают новые российские эшелоны (Фото:t.me/belzhd_live)

В Беларусь прибывают новые российские эшелоны (Фото:t.me/belzhd_live)

В Беларусь начали прибывать новые эшелоны с техникой и личным составом ВС РФ, речь идет о ротации, сообщает Сообщество железнодорожников Беларуси в Telegram в среду, 8 марта

По данным сообщества, взамен отправляемых с 25 февраля в зону боевых действий обученных в Беларуси подразделений ВС РФ, в Беларусь прибывают новые воинские эшелоны с техникой и контингентом ВС РФ.

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Они прибывают со станций Московской железной дороги.

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Основные станции назначения воинских эшелонов, прибывающих в Беларусь (по состоянию на 8 марта):

  • станция Осиповичи-I (Могилевское отделение БЖД);
  • станция Полонка (Барановичское отделение БЖД);
  • станция Витебск (Витебское отделение БЖД) — уточняется.

https://www.youtube.com/watch?v=wJwEscv2t80
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Беларусь Война России против Украины

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