В Беларусь прибывают новые российские эшелоны с техникой и контингентом 8 марта, 16:34 В Беларусь прибывают новые российские эшелоны (Фото:t.me/belzhd_live)

В Беларусь начали прибывать новые эшелоны с техникой и личным составом ВС РФ, речь идет о ротации, сообщает Сообщество железнодорожников Беларуси в Telegram в среду, 8 марта

По данным сообщества, взамен отправляемых с 25 февраля в зону боевых действий обученных в Беларуси подразделений ВС РФ, в Беларусь прибывают новые воинские эшелоны с техникой и контингентом ВС РФ.

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Они прибывают со станций Московской железной дороги.

Основные станции назначения воинских эшелонов, прибывающих в Беларусь (по состоянию на 8 марта):

станция Осиповичи-I ( Могилевское отделение БЖД);

Могилевское отделение БЖД); станция Полонка ( Барановичское отделение БЖД);

Барановичское отделение БЖД); станция Витебск ( Витебское отделение БЖД) — уточняется.