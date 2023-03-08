В Беларусь прибывают новые российские эшелоны с техникой и контингентом
В Беларусь прибывают новые российские эшелоны (Фото:t.me/belzhd_live)
В Беларусь начали прибывать новые эшелоны с техникой и личным составом ВС РФ, речь идет о ротации, сообщает Сообщество железнодорожников Беларуси в Telegram в среду, 8 марта
По данным сообщества, взамен отправляемых с 25 февраля в зону боевых действий обученных в Беларуси подразделений ВС РФ, в Беларусь прибывают новые воинские эшелоны с техникой и контингентом ВС РФ.
Они прибывают со станций Московской железной дороги.
Основные станции назначения воинских эшелонов, прибывающих в Беларусь (по состоянию на 8 марта):
- станция Осиповичи-I (Могилевское отделение БЖД);
- станция Полонка (Барановичское отделение БЖД);
- станция Витебск (Витебское отделение БЖД) — уточняется.