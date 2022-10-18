Могут применить против Украины. В Беларусь прилетели три МиГ-31К, которые могут нести гиперзвуковые ракеты Кинжал — Беларускі Гаюн 18 октября, 13:37 Мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила о прибытии в Беларусь трех самолетов Миг-31К, которые могут нести гиперзвуковые ракеты Кинжал (Фото:Беларускі Гаюн via Telegram)

В Беларусь прилетели из России три самолета Миг-31К, которые могут нести гиперзвуковые ракеты Кинжал. На территории страны могут быть и сами ракеты.

Об этом сообщается в Telegram-канале мониторинговой группы Беларускі Гаюн.

В сообщении говорится, что три сверхзвуковых истребителя-перехватчика МиГ-31, которые приземлились на аэродром в Мачулищах были замечены над Минском еще 16 октября.

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«Мониторинговая группа Беларускі Гаюн установила, что это не стандартные МиГ-31, а специальная модификация МиГ-31К. Именно эти истребители могут нести на себе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты Х-47М2 Кинжал и способны запускать их на расстояние в 2000 км», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что в отличие от стандартных Мигов, у этой модели истребителя также увеличенный запас топлива и специальная аппаратура связи.

Мониторинговая группа приводит регистрационные номера прибывших в Беларусь истребителей: RF-92462, RF-92339 и RF-92333.

Беларускі Гаюн не исключает, что в Беларусь привезли и гиперзвуковые ракеты Кинжал, так как 16 октября на тот же аэродром Мачулищи прилетали три военно-транспортных самолёта Ил-76 ВКС РФ (RF-86902, RF-76722, RF-76724), которые «вполне могли привезти ракеты для запусков с МиГ-31К».

«Таким образом, есть основания полагать, что истребители Миг-31К ВКС РФ, в ближайшее время могут начать обстрел Украины с территории Беларуси при помощи гиперзвуковых аэробаллистических ракет Х-47М2 Кинжал», — считают в мониторинговой группе.

17 октября помощник министра обороны Беларуси по международному военному сотрудничеству Валерий Ревенко сообщил, что в Беларусь в рамках развертывания «общей группировки войск» прибудут до 9 000 российских военных и большое количество военной техники.

По его словам, россияне перекинут около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и минометов калибром более 100 мм.