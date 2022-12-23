Россия перебросила в Беларусь партию ЗРК Тор-М2К 23 декабря, 11:04 РФ перебросила в Беларусь партию ЗРК Тор-М2К (Фото:Минобороны Беларуси)

Россия перебросила в Беларусь партию ЗРК Тор-М2К, сообщило в пятницу, 23 декабря, Минобороны Беларуси в Telegram.

В белорусском министерстве утверждают, что партия вооружений получена «в рамках существующего межправительственного договора о военно-техническом сотрудничестве Беларуси и России».

Видео дня

В ведомстве заявили, что в ближайшие дни эти комплексы поступят в соединения и воинские части. Личный состав уже прошел подготовку и освоил эти комплексы.

7 декабря Беларусь объявила о перемещении войск и военной техники, ссылаясь на «контртеррористическую угрозу».

Причиной таких действий белорусской армии является якобы рост напряженности вдоль украино-белорусской границы.

15 декабря стало известно, что белорусская 38-я десантно-штурмовая бригада, которую в рамках внезапной проверки боевой готовности, перебрасывали в сторону границы с Украиной, возвращается на свою базу в Брест.

22 декабря, белорусский диктатор Лукашенко провел совещание касательно внезапной проверки боевой готовности армии Беларуси и перемещения подразделений.

«Хочешь мира — готовься к войне. Не мною придумано и не вами тоже. Этим самым я хочу ответить на разного рода кривотолки, которые появляются в нашем обществе, особенно в интернете, по поводу перемещения вооруженных сил Беларуси и совместного перемещения вооруженных сил Беларуси и России», — сказал он.