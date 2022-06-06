В Балтийском море начались учения НАТО с участием Швеции и Финляндии

6 июня, 06:38
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Завершение BALTOPS-22 запланировано на 17 июня (Фото:twitter.com/Roberto_yeager)

Завершение BALTOPS-22 запланировано на 17 июня (Фото:twitter.com/Roberto_yeager)

В Балтийском море начались военно-морские учения НАТО BALTOPS-22 с участием Финляндии и Швеции. Накануне страны заявили о намерении вступить в альянс.

Об этом сообщает PBS.

В учениях задействованы 45 кораблей, 75 самолетов и более 7 тысяч моряков, летчиков и морских пехотинцев из 16 стран, в том числе из Финляндии и Швеции.

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Председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли заявил, что главная цель учений — продемонстрировать солидарность США и НАТО с Финляндией и Швецией.

Завершение BALTOPS-22 запланировано на 17 июня в немецком порту Киль.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   НАТО Военные учения Швеция Учения Финляндия Балтийское море

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