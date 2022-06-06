В Балтийском море начались учения НАТО с участием Швеции и Финляндии 6 июня, 06:38 Цей матеріал також доступний українською Завершение BALTOPS-22 запланировано на 17 июня (Фото:twitter.com/Roberto_yeager)

В Балтийском море начались военно-морские учения НАТО BALTOPS-22 с участием Финляндии и Швеции. Накануне страны заявили о намерении вступить в альянс.

Об этом сообщает PBS.



В учениях задействованы 45 кораблей, 75 самолетов и более 7 тысяч моряков, летчиков и морских пехотинцев из 16 стран, в том числе из Финляндии и Швеции.

Видео дня

Читайте также: Парламент Канады поддержал членство Финляндии и Швеции в НАТО

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли заявил, что главная цель учений — продемонстрировать солидарность США и НАТО с Финляндией и Швецией.

Завершение BALTOPS-22 запланировано на 17 июня в немецком порту Киль.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.