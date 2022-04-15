Демонстрация присутствия: корабли НАТО вошли в Балтийское море
Морская группа НАТО проведет учения с эстонским военно-морским флотом (Фото:ERR)
В Балтийское море вошла часть кораблей 1-й постоянной морской группы быстрого реагирования НАТО SNMG1.
Как сообщает ERR, они будут участвовать в учениях с соседними странами-союзниками и государствами-партнерами.
Данная группа состоит из пяти кораблей, а возглавляет ее командор королевского военно-морского флота Нидерландов.
Первостепенная задача учений — продемонстрировать присутствие союзников в регионе Балтийского моря и провести совместные маневры с эстонским военно-морским флотом.
«Мы практикуем военную защиту как в воздухе, так и на море. Это достаточно обыденная практика для стран НАТО», — заявил командор военно-морских сил Эстонии Юри Саська.
Через неделю данную морскую группу сменят уже другие корабли НАТО.
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