Демонстрация присутствия: корабли НАТО вошли в Балтийское море 15 апреля, 09:54 Цей матеріал також доступний українською Морская группа НАТО проведет учения с эстонским военно-морским флотом (Фото:ERR)

В Балтийское море вошла часть кораблей 1-й постоянной морской группы быстрого реагирования НАТО SNMG1.

Как сообщает ERR, они будут участвовать в учениях с соседними странами-союзниками и государствами-партнерами.

Данная группа состоит из пяти кораблей, а возглавляет ее командор королевского военно-морского флота Нидерландов.

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Первостепенная задача учений — продемонстрировать присутствие союзников в регионе Балтийского моря и провести совместные маневры с эстонским военно-морским флотом.

«Мы практикуем военную защиту как в воздухе, так и на море. Это достаточно обыденная практика для стран НАТО», — заявил командор военно-морских сил Эстонии Юри Саська.

Через неделю данную морскую группу сменят уже другие корабли НАТО.

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