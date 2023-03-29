Оттеснили наемников Вагнера. ВСУ провели успешную операцию под Бахмутом — британская разведка

29 марта, 10:32
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Британская разведка сообщила об успешной операции ВСУ в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Британская разведка сообщила об успешной операции ВСУ в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

По данным британской разведки, в Бахмуте продолжаются бои, хотя количество атак российских войск по сравнению с последними неделями сократилось.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что одним из ключевых недавних достижений украинских сил стала операция по оттеснению наемников группы Вагнера с маршрута 0506.

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Эта второстепенная проселочная дорога стала важной линией снабжения для украинских украинских защитников. Ранее вагнеровцы находились в пределах нескольких сотен метров от нее.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1640967749080952834

26 марта российские СМИ заявили, что группа Вагнера полностью захватила заводской комплекс Азом к северу от центра Бахмута. Тем не менее, этот район, вероятно, остается оспариваемым, как это было в течение последних двух недель, отметили в разведке.

Теперь, когда группа Вагнера подтвердила освобождение не менее 5000 уголовников, нехватка состава препятствует наступательным усилиям России в этом секторе, добавили в ведомстве.

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По данным Сил обороны Украины, за последние три дня количество боевых столкновений на Бахмутском направлении несколько уменьшилось. Это может свидетельствовать об определенной перегруппировке оккупационных сил РФ.

Старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Ян Стаббс говорил, что с мая прошлого года РФ потеряла в боях за Бахмут от 20 до 30 тысяч ранеными и убитыми.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Великобритания Донецкая область Разведка Бахмут Частная военная компания Вагнера ЧВК Война России против Украины вагнеровцы

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