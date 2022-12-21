У наемников Вагнера и мобилизованных из РФ возникнут проблемы с уличными боями в Бахмуте — британская разведка 21 декабря, 10:21 Британская разведка оценила шансы армии РФ в уличных боях в Бахмуте (Фото:Генштаб)

По данным британской разведки, за последнюю неделю российские военные и прокси-силы Вагнера немного продвинулись на восточной окраине города Бахмут в Донецкой области. Однако у них возникнут проблемы с ведением уличных боев.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что российская пехота, вероятно, сейчас закрепилась в восточных промышленных районах города, а время от времени продвигается в жилые районы города. Уличные бои продолжаются.

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Ожесточенные бои в районе Бахмута продолжаются с июня, но линия фронта в основном проходила по открытой местности вокруг восточных подступов к городу.

С тех пор, как в июле 2022 года оккупанты продвинулись в Лисичанск и Северодонецк, в войне не было затяжных крупномасштабных боев в населенных пунктах.

Поскольку уличные бои требуют хорошо обученную пехоту с отличным руководством младшего уровня, этот тип боя вряд ли даст превосходство плохо обученным бойцам Вагнера и мобилизованным резервистам российской армии.

4 декабря пресс-секретарь Восточной группировки войск Сергей Череватый заявлял, что россияне теряют под Бахмутом от 50 до 100 человек убитыми в день и столько же ранеными.



По его словам, держа оборону Бахмута, украинские военные могут достичь нескольких важных целей:

россияне не могут выйти на оперативное пространство,

не способны дальше проводить стратегически-наступательную операцию,

несут ежедневные огромные потери.

По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, захват Бахмута имеет для российских оккупантов символическое значение.