В Бахмуте Россия потеряла 20 тысяч человек убитыми — Белый дом 1 мая, 21:21 Джон Кирби (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

По оценкам США, в боях за Бахмут Россия потеряла 20 тысяч человек убитыми за последние пять месяцев. Общие потери страны-агрессора на этом направлении достигают 100 тысяч человек.

Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге в Белом доме, сообщает агентство AP.

Кирби заявил, что оценка США основана на данных американской разведке. Он не уточнил, как разведывательное сообщество получило это число.

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Он добавил, что почти половина убитых с декабря — это боевики ЧВК Вагнера, многие из которых — это бывшие осужденные.

Представник Білого дому відмовився повідомити, скільки українських військовослужбовців, за оцінками США, було вбито чи поранено під час бойових дій.

Бої за Бахмут продовжуються з липня 2022 року. Командувач східного угрупування ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що утримання міста має важливе значення для Сил оборони.

Представитель Белого дома отказался сообщить, сколько украинских военнослужащих, по оценкам США, было убито или ранено в ходе боевых действий.

Бои за Бахмут продолжаются с июля 2022 года. Командующий восточной группировкой ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что удерживание города имеет важное значение для Сил обороны.