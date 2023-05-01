В Бахмуте Россия потеряла 20 тысяч человек убитыми — Белый дом
Джон Кирби (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)
По оценкам США, в боях за Бахмут Россия потеряла 20 тысяч человек убитыми за последние пять месяцев. Общие потери страны-агрессора на этом направлении достигают 100 тысяч человек.
Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге в Белом доме, сообщает агентство AP.
Кирби заявил, что оценка США основана на данных американской разведке. Он не уточнил, как разведывательное сообщество получило это число.
Он добавил, что почти половина убитых с декабря — это боевики ЧВК Вагнера, многие из которых — это бывшие осужденные.
Представник Білого дому відмовився повідомити, скільки українських військовослужбовців, за оцінками США, було вбито чи поранено під час бойових дій.
Бої за Бахмут продовжуються з липня 2022 року. Командувач східного угрупування ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що утримання міста має важливе значення для Сил оборони.
Представитель Белого дома отказался сообщить, сколько украинских военнослужащих, по оценкам США, было убито или ранено в ходе боевых действий.
Бои за Бахмут продолжаются с июля 2022 года. Командующий восточной группировкой ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что удерживание города имеет важное значение для Сил обороны.