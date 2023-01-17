Часть «культуры и истории». Глава МИД Австрии считает, что «архитектура европейской безопасности должна будет содержать Россию»
Александер Шалленберг (Фото:EUTERS/Leonhard Foeger)
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что Западу важно «придерживаться чувства меры в отношениях с Россией». Ведь страна-террорист «останется частью европейской истории и культуры».
Об этом пишет Kronen Zeitung.
"Мы не должны перегнуть палку, например, введя запрет на выдачу виз 144 миллионам россиян", - сказал он.
Глава внешнеполитического ведомства Австрии подчеркнул, что нет никаких сомнений в полной поддержке Украины в ее борьбе за суверенитет и территориальную целостность.
"Жестокая агрессивная война, которую развязала Россия, является безумием. Но в то же время мы должны думать о дне после, недели после и месяце после», — сказал Шалленберг, объяснив, что «архитектура европейской безопасности так или иначе должна будет содержать Россию и как постоянного члена Совета Безопасности ООН, и как ядерное государство».