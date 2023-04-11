Австрия поддерживает Украину, но не поставками вооружения — министр

11 апреля, 13:14
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Каролина Эдтштадлер (Фото:eu2018at/www.flickr.com)

Каролина Эдтштадлер (Фото:eu2018at/www.flickr.com)

Австрия поддерживает Украину, но не поставками вооружения, заявила министр по делам ЕС и конституции в правительстве Австрии Каролина Эдтштадлер.

«Мы всегда были предельно ясны. Австрия нейтральна в военном отношении, но ни в коем случае не нейтральна в политическом отношении. Мы солидарны с народом Украины, поддерживаем его в гуманитарном и экономическом плане, но не поставками оружия», — сказала она в интервью Tagesspiegel.

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По ее словам, нейтралитет Австрии имеет конституционный статус с 1955 года.

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«Конечно, с тех пор он изменился, особенно после присоединения к Европейскому Союзу в 1995 году и возможности выполнять обязанность помощи. Все это возможно, даже если мы нейтральны», — сказала она.

Министр заявила, что нейтралитет означает, что Австрия не допускает никаких иностранных военных баз в на своей территории и не имеет права вступать в какие-либо военные союзы.

«Мы придерживаемся этого и по-прежнему можем оказать большую поддержку Украине. Для нас нейтралитет был путем к свободе и, безусловно, формированию идентичности. В частности, Вена зарекомендовала себя как место мирных переговоров и резиденция международных организаций», — сказала она.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Австрия Военная помощь Война России против Украины

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