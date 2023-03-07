В МИД Австрии назвали «абсолютным безумием» ядерный шантаж Путина 7 марта, 05:27 Александер Шалленберг (Фото:Brendan Smialowski/Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что ядерные угрозы диктатора Владимира Путина являются «абсолютным безумием».



Об этом сообщает Der Standard.

«Мы должны исходить из того, что война будет продолжаться, что обе стороны будут пытаться начать весенние наступательные действия. Есть опасения, что еще не все этапы эскалации пройдены. То, что президент Российской Федерации продолжает более или менее явно размахивать ядерной дубинкой — это абсолютное безумие», — заявил министр.

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Он подчеркнул, что Австрия считает, что оружие массового поражения «должно быть запрещено окончательно и везде».

"Пока оно существует, кто - то будет угрожать его применением. Это также показывает степень безответственности российского руководства», – заявил министр.

Во вторник, 28 февраля, российский диктатор Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Договор о стратегических наступательных вооружениях был подписан в 2010 году между Россией и США. Документ ограничивает количество ядерных боезарядов с каждой стороны до 1550, а количество межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках — до 700. Это единственный крупный договор о контроле над ядерными вооружениями, заключенный между Россией и США.