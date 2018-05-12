В Армении официально сформировали новое правительство

Все назначения сделаны по предложению премьер-министра Армении Никола Пашиняна

В субботу, 12 мая, президент Армении Армен Саркисян подписал указы о назначении новых членов правительства - Кабинет министров страны полностью сформирован.

Об этом сообщает Радио Азатутюн.

Все назначения сделаны по предложению премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Мгер Григорян назначен вице-премьером, Зограб Мнацаканян назначен министром иностранных дел, Мане Тандилян - министром труда и социальных вопросов, Атом Джанджугазян - министром финансов, Артак Зейналян - министром юстиции, Арсен Торосян - министром здравоохранения, Артур Хачатрян - министром сельского хозяйства, Левон Ваградян - министром спорта и по делам молодежи.

Арцвик Минасян был назначен министром экономического развития и инвестиций, Эрик Григорян - министром охраны природы, Ашот Акопян - министром транспорта, связи и информационных технологий, Грачья Ростомян - министром по чрезвычайным ситуациям, Артур Григорян - министром энергетических инфраструктур и природных ресурсов, Лилит Мукунц - министром культуры.

Ранее на этой неделе по представлению премьера Арарат Мирзоян был назначен первым вице-премьером, а Тигран Авинян вице-премьером.

На должность министра обороны Армении был назначен Давид Тоноян, Сурен Папикян был назначен министром территориального управления и развития, Араик Арутюнян - министром образования и науки, а Мхитар Айрапетян - министром диаспоры.

На должности начальника полиции и директора Службы национальной безопасности были назначены, соответственно, Валерий Осипян и Артур Ванецян.

Ранее сообщалось, что в Армении изменились главы силовых ведомств.