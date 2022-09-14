Армения заявила об обстреле Азербайджаном конвоя и базы ФСБ РФ — фото 14 сентября, 17:19 В РФ информацию об обстреле ФСБ пока не комментировали (Фото:t.me/infoteka24)

В среду, 14 сентября, на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе армянские СМИ заявили об обстреле базы и транспорта пограничников ФСБ.

Как сообщается, эту информацию уже подтвердили в минобороны страны.

Ответственность за удар по россиянам Ереван возложил на Вооруженные силы Азербайджана.

В свою очередь в Баку эти обвинения пока не комментировали.

Видео дня

Информации о пострадавших среди российских силовиков не поступало, однако были опубликованы фото, на которых, запечатлены повреждения автотранспорта ФСБ и здания, в котором они располагались.

Кроме того, появилось видео, на котором, как утверждается, запечатлена разбитая колонна РФ.

Накануне Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах в Нагорном Карабахе.

В Ереване настаивают, в ночь на 13 сентября был нанесен удар по их позициям близ населенных пунктов Гориса, Сотка и Джермука.

В то же время в Баку ответили, что армянские военные совершили диверсии на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях.

После этого премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к России, призвав отправить в спорный регион союзные силы ОДКБ.

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