Российское влияние — это реальная опасность для Западных Балкан — премьер-министр Албании

8 декабря, 15:06
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Эди Рама (Фото:REUTERS/Florion Goga)

Эди Рама (Фото:REUTERS/Florion Goga)

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что влияние России в регионе реально.

Об этом сообщает Euractiv.

Премьер подчеркнул, что Сербия еще не присоединилась к санкциям против России.

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«В Албании никто больше не хочет знать о России, потому что у них был Сталин до 90-х. Они избавились от него раньше, теперь он входит через заднюю дверь, поэтому регион должен держаться вместе и оставаться вместе», — сказал он.

Видео дня

Рама заявил, что российская опасность и влияние очень реальны во многих странах.

https://www.youtube.com/watch?v=U5Zz1XFFVTw&t=2s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Албания Балканы Война России против Украины

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