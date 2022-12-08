Российское влияние — это реальная опасность для Западных Балкан — премьер-министр Албании
Эди Рама (Фото:REUTERS/Florion Goga)
Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что влияние России в регионе реально.
Об этом сообщает Euractiv.
Премьер подчеркнул, что Сербия еще не присоединилась к санкциям против России.
«В Албании никто больше не хочет знать о России, потому что у них был Сталин до 90-х. Они избавились от него раньше, теперь он входит через заднюю дверь, поэтому регион должен держаться вместе и оставаться вместе», — сказал он.
Рама заявил, что российская опасность и влияние очень реальны во многих странах.