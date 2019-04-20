В аэропорту Борисполь задержали россиянина, которого разыскивал Интерпол
В субботу, 20 апреля, в аэропорту Борисполь пограничники во время осуществления мер контроля разоблачили гражданина РФ, находившегося в международном розыске за мошенничество.
Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.
Мужчина направлялся на рейс в Тель-Авив. Во время проверки документов россиянина пограничники зафиксировали срабатывание базы данных Интерпола. Мужчина сразу же был задержан правоохранителями.
О данном факте пограничники сообщили Укрбюро Интерпола в городе Киеве, а самого задержанного передали сотрудникам Нацполиции.