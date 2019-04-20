В аэропорту Борисполь задержали россиянина, которого разыскивал Интерпол Сегодня, 16:07 1047 Цей матеріал також доступний українською ГПС Мужчину разыскивали за мошенничество ГПС

В субботу, 20 апреля, в аэропорту Борисполь пограничники во время осуществления мер контроля разоблачили гражданина РФ, находившегося в международном розыске за мошенничество.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Мужчина направлялся на рейс в Тель-Авив. Во время проверки документов россиянина пограничники зафиксировали срабатывание базы данных Интерпола. Мужчина сразу же был задержан правоохранителями.

О данном факте пограничники сообщили Укрбюро Интерпола в городе Киеве, а самого задержанного передали сотрудникам Нацполиции.