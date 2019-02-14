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В аэропортах Будапешта и Таллинна исправили название Kiev на Kyiv

Сегодня, 18:29
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april_kim/pixabay.com

В аэропортах введено написание англоязычного названия столицы Украины

Посол Украины в Венгрии Любовь Непоп сообщила, что в аэропорту Будапешта введено написание англоязычного названия столицы Украины - Kyiv вместо Kiev. 

Об этом она сообщила в Facebook.

"В рамках кампании Министерства иностранных дел Украины #CorrectUA по корректировке правописания названия Киев #KyivNotKiev, с 12 февраля 2019 года в Международном аэропорту им. Ференца Листа также введено написание англоязычного названия столицы Украины - KYIV", - написала Непоп.

Кроме того, на сайте Таллиннского аэропорта рейс из киевского аэропорта Борисполь указан Kyiv Boryspil.

Фото: Сайт Таллинского аэропорта

Теги:   Киев Аэропорт

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