В аэропортах Будапешта и Таллинна исправили название Kiev на Kyiv Сегодня, 18:29 1 Цей матеріал також доступний українською april_kim/pixabay.com В аэропортах введено написание англоязычного названия столицы Украины april_kim/pixabay.com

Посол Украины в Венгрии Любовь Непоп сообщила, что в аэропорту Будапешта введено написание англоязычного названия столицы Украины - Kyiv вместо Kiev.

Об этом она сообщила в Facebook.

"В рамках кампании Министерства иностранных дел Украины #CorrectUA по корректировке правописания названия Киев #KyivNotKiev, с 12 февраля 2019 года в Международном аэропорту им. Ференца Листа также введено написание англоязычного названия столицы Украины - KYIV", - написала Непоп.

Кроме того, на сайте Таллиннского аэропорта рейс из киевского аэропорта Борисполь указан Kyiv Boryspil.