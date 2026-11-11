В Абу-Даби начался второй день мирных переговоров. Умеров обозначил план встреч

Украинская делегация на переговорах в Абу-Даби, ОАЭ, 10 ноября 2026 года (Фото: NVREUTERS/Rula Rouhana REFILE)

В Абу-Даби (ОАЭ) в среду, 11 ноября, начался второй день переговоров с участием Украины, страны-агрессора России и США, сообщил глава украинской делегации Рустем Умеров.

По его словам, сначала планируется провести встречу в трехстороннем формате.

«После этого проведем отдельную встречу с европейскими партнерами», — написал Умеров в Telegram.

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Известно, что в состав украинской делегации, помимо Умерова, входят руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, заместитель руководителя ОПУ Сергей Кислица и заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий. Российскую делегацию возглавляет помощник Владимира Путина Владимир Мединский. В ее состав также Впервые в состав вошел заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. США представляют Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

10 ноября в Абу-Даби завершился первый раунд трехсторонних мирных переговоров.

По данным СМИ, стороны обсудили гарантии безопасности, требования Москвы и будущее Украины после войны. Президент Владимир Зеленский также сообщил, что в ходе переговоров обсуждался масштабный обмен военнопленными в формате 1000 на 1000 или 1500 на 1500.

Институт изучения войны отмечал, что Кремль пытается сосредоточить текущие переговоры на существенных изменениях европейской архитектуры безопасности — что де-факто является попыткой возродить ультиматумы РФ 2021 года относительно сокращения присутствия НАТО в Европе.