15 июня 2018, пятница

Денисова прибыла в российскую колонию, где удерживают Сенцова

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Денисова отправилась в Лабытнанги
Фото: Людмила Денисова via Facebook

Денисова отправилась в Лабытнанги

Украинский омбудсмен Людмила Денисова направилась в российский город Лабытнанги, где удерживают политзаключенного Олега Сенцова.

"Прибыли в Салехард. Это город в 22 км от Лабытнанги, где удерживают Олега Сенцова. Сейчас направляют именно туда", - написала она в Facebook. 

Позже советник украинского омбудсмена Елена Мячина сообщила, что Денисова прибыла в колонию, где находится Сенцов, пишет Интерфакс-Украина.

"Уполномоченная в колонии, ждем встречи с руководством исправительного учреждения", - уточнила она.

Ранее сообщалось, что российская сторона предложила посетить украинца Олега Сенцова 22 июня. Денисова заявила, что украинскую сторону такое решение категорически не устраивает. Переговоры по посещению Сенцова продолжались.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима.

Украинец был захвачен российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время его оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

14 мая 2018 года стало известно, что Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

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