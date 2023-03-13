Украина стала третьим крупнейшим импортером оружия в мире — отчет SIPRI 13 марта, 11:39 Американские гаубицы M777 выстроены на летном поле в Калифорнии перед отправкой в Европу для последующей передачи Украине. 22 апреля 2022 года (Фото:США Marine Corps/Cpl. Austin Fraley/Handout via REUTERS)

В течение 2022 года Украина вышла на третье место по глобальным объемам импорта вооружений, впереди — Катар и Индия. Об этом говорится в отчете Стокгольмского института исследования мира (SIPRI), опубликованном в понедельник, 13 марта.

По словам аналитиков, это произошло благодаря военной помощи со стороны США и многих европейских государств после полномасштабного вторжения России. Украина стала 14-м крупнейшим импортером вооружений за 2018—2022 годы. За пятилетний период на страну приходится 2% мирового импорта вооружений.

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«Война [России против Украины] будет иметь значительные последствия для будущих отношений между поставщиками и получателями оружия по всему миру», — прогнозируют они.



Из 29 государств, в прошлом году поставлявших оружие Украине, ключевыми США — 35% от общего импорта. На втором месте Польша — 17%, затем Германия — 11%, Великобритания — 10%, Чехия — 4,4%.

И хотя объем американского вооружения для Киева резко возрос, он все равно был ниже по сравнению с уровнем экспорта в Кувейт, Саудовскую Аравию, Катар и Японию, говорится в отчете. Страны получили от США новое и современное оружие, такое как боевые самолеты и системы ПВО.

«В 2022 году страны НАТО отклонили запросы Украины на поставки боевых самолетов и ракет большой дальности из-за беспокойства, что это может привести к дальнейшей эскалации. В то же время они поставляли такое вооружение другим государствам, вовлеченным в конфликты, особенно на Ближнем Востоке и в Южной Азии», — заявил старший научный сотрудник SIPRI Питер Веземан.

Во многих случаях обеспечение оружием одним государством финансировалось другими государствами или Европейским Союзом через Европейский фонд мира. В частности, до конца 2022 года ЕС выделил 3,1 миллиарда евро на военную технику для Украины.

По оценке экспертов, доля США в мировом экспорте вооружений увеличилась с 33% до 40%, доля Франции — с 7,1% до 11%, тогда как доля России сократилась с 22% до 16%.

