В 2017 году в страны ЕС не пустили 44 тысячи украинцев – Госпогранслужба

Украинцам отказывали во въезде в страны ЕС по нескольким причинам

В 2017 году во въезде в страны Евросоюза отказали 44 тысячам украинцев.

Об этом сообщил первый заместитель главы Госпогранслужбы Василий Серватюк со ссылкой на Пограничное агентство ЕС.

"Наши европейские коллеги не пропустили по разным причинам и вернули в Украину около 44 тысяч граждан Украины", - сказал он на пресс-конференции, пишет Европейская правда.

Серватюк добавил, что есть несколько причин для отказа..

"В первую очередь это несоответствие цели поездки, финансового обеспечения и превышение срока пребывания", - пояснил он.

При этом представитель ГПС подчеркнул, что речь идет не только о тех украинцах, которые пользовались безвизовым режимом, а обо всех путешественниках. При этом подавляющее большинство украинцев пересекали границу стран-членов ЕС с визами.

Ранее сообщалось, что за год действия безвизового режима с ЕС украинцы более 20 миллионов раз пересекали границу с европейскими странами.

Напомним, безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом вступил в силу 11 июня 2017 года.

Читайте также: