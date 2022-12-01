Уже три украинских посольства получили письма с угрозами, конверты были пропитаны «красной жидкостью» — Кулеба 1 декабря, 20:55 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Cindy Liu)

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уточнил, что уже три посольства Украины получили письма с угрозами. Все конверты в момент их получения был пропитаны «красной жидкостью».

В эфире телемарафона Кулеба сказал, что неизвестные отправили письма с угрозами уже в три украинских посольства.

«Во-первых, не два, а уже три, во-вторых, письма не со взрывчаткой, но с другим веществом. Не буду пока комментировать, мы скоро выйдем с официальной позицией на эту тему», — сказал он.

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Глава МИД уточнил, что внутри этих конвертов содержалась символическая угроза Украины и все конверты в момент их получения были пропитаны «красной жидкостью». Он назвал произошедшее запугиванием Украины и украинских дипломатов.

«Я делаю один простой вывод: если уже начали атаковать посольства бомбами и такими какими-то сатанинскими вуду-символами значит боятся нас, пытаются нас остановить. Но нас ничто не остановит», — сказал Кулеба.

Ранее Кулеба сообщил, что два украинских посольства получили письма с угрозами после взрыва в посольстве Украины в Мадриде. Он убежден, что происходит целенаправленная широкомасштабная кампания против Украины.

Взрыв в украинском посольстве в Мадриде произошел в среду, 30 ноября. Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев сообщил, что взорвалась посылка, которая была адресована на его имя.

После этого Кулеба поручил срочно усилить безопасность всех украинских посольств за границей.

Позже в Испании выявили еще несколько посылок со взрывными устройствами, которые были отправлены в несколько испанских госучреждений и оборонную компанию.