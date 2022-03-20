Уже шесть стран начали расследование военных преступлений РФ — Венедиктова 20 марта, 21:02 Цей матеріал також доступний українською Ирина Венедиктова (Фото:Ирина Венедиктова / Facebook)

В настоящее время расследование военных преступлений России начали такие страны, как Эстония, Литва, Германия, Польша, Словакия и Швеция.

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

«Уже шесть стран начали расследование военных преступлений России: Эстония, Литва, Германия, Польша, Словакия, Швеция. Мы тесно сотрудничаем с ними, чтобы ускорить обмен информацией и доказательствами», — написала генпрокурор.

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Согласно международному уголовному кодексу, прокуратура того или иного государства может расследовать военные преступления и преступления против человечности во всем мире.

Международный уголовный суд в начале марта по обращению 39 стран объявил о начале расследования военных преступлений в результате вторжения России в Украину.

7 марта в Международном суде ООН в Гааге начались слушания по иску Украины против России по делу об обвинении в геноциде на фоне полномасштабного вторжения.

16 марта Международный суд ООН обязал Россию прекратить вторжение в Украину.

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