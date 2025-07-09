Верховный суд США разрешил Трампу увольнять федеральных служащих

9 июля, 11:04
Верховный суд США разрешил Дональду Трампу увольнять сотрудников ФБР (Фото: REUTERS/Ken Cedeno)

В США Верховный суд во вторник, 8 июля, разрешил администрации американского президента Дональда Трампа увольнять федеральных служащих.

Об этом сообщает Axios.

В материале говорится, что новое решение, отменяющее предыдущий приказ федерального судьи о приостановлении увольнений, дает администрации Трампа полномочия возобновить реализацию своей цели — реформирования и сокращения федеральных учреждений. Это может привести к тому, что десятки тысяч людей потеряют работу в таких учреждениях, как Государственный департамент и Министерство финансов США.

Судья Кетанджи Браун Джексон не согласилась с решением, назвав его «неправильным в неправильный момент, особенно учитывая то, как мало Верховный суд знает о том, что на самом деле происходит на местах».

Она предупредила, что такие действия исполнительной власти «обещают массовые увольнения работников, повсеместную отмену федеральных программ и услуг, а также демонтаж большей части федерального правительства в том виде, в котором его создал Конгресс».

Еще в феврале 2025 года Трамп объявил о планах уволить часть агентов ФБР, которые участвовали в расследовании штурма Капитолия 6 января 2021 года.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   США ФБР Дональд Трамп

