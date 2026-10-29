Это второй руководитель управления J5, которого отстранили при Гегсете (Фото: REUTERS/Evan Vucci/Pool)

Министр обороны США Пит Хегсет уволил генерал-лейтенанта Бретта Сильвию — одного из ведущих стратегов Пентагона , подозреваемого в передаче журналистам секретной информации о войнах в Иране и Украине.

Об этом в четверг, 29 октября, сообщает Fox News со ссылкой на представителя Министерства обороны США.

По словам чиновника, генерал-лейтенант Бретт Сильвия не прошел три проверки на полиграфе, связанные с возможной утечкой секретной информации. Материалы расследования переданы в Министерство юстиции США.

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Сильвию также подозревают в встречах с журналистами за пределами Пентагона с вероятной целью передачи им секретных материалов. Это произошло после того, как Хегсет ввёл новые ограничения для СМИ, обязывающие журналистов передвигаться по зданию в сопровождении.

Главный пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл заявил, что кадровое решение было принято по результатам «масштабного расследования Управления специальных расследований ВВС США». При этом он не назвал Сильвию по имени и не предоставил дополнительных подробностей.

Парнелл также предупредил тех, кого подозревают в утечке секретной информации: «Наше обещание не было пустыми словами. Мы пообещали вас найти — и именно это имели в виду».

Сильвия стал вторым руководителем управления J5, отстраненным при Хегсете. Ранее эту должность потерял генерал-лейтенант Джон Макги. В начале года Гегсет также уволил генерал-лейтенанта Дугласа Симса, который тогда возглавлял Объединенный штаб.

В четверг президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Сильвию ждут «большие проблемы, проблемы надолго». При этом журналисты спрашивали о «генерале Сильвии», и Трамп ошибочно решил, что речь идет о женщине.

«У нее будут большие проблемы», — пригрозил он.

Внезапное увольнение произошло на фоне сообщений о том, что Пентагон рассматривает возможность возобновления военных действий против Ирана.