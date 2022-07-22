Совпадение? Экс-посол Украины в Германии Мельник рассказал, связана ли его отставка со скандалом из-за Бандеры 22 июля, 16:34 Андрей Мельник во время интервью Jung & Naiv, в котором он сделал заявление о Степане Бандере, вызвавшее бурную дискуссию в немецких СМИ (Фото:Jung & Naiv via YouTube)

Бывший украинский посол в Германии Андрей Мельник в интервью Радио НВ рассказал, связана ли его отставка со скандалом из-за Бандеры.



«Мне сложно сказать, поскольку решение принимается руководством государства и МИД Украины. Вы знаете, что я уже долгое время находился в Германии. Мое возвращение планировалось, готовилось. То, что оно совпало с этими дебатами вокруг Степана Бандеры, я верю в то, что это лишь совпадение. Было бы все же не совсем уместно использовать те исторические сложности и дебаты, которые мы имеем в отношениях со многими государствами, чтобы они играли определяющее значение для подобных решений», — сказал Мельник.

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Он добавил, что готовился к возвращению в Украину, поскольку это обычный ротационный процесс.

Также бывший посол поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за поддержку и доверие.

«Поверьте мне, если бы этой поддержки не было, если бы не было доверия, если бы не было карт-бланша со стороны президента Владимира Зеленского, то и украинской дипломатии в Германии вряд ли бы удалось достичь этих отдельных результатов, которыми мы можем гордиться. и по оружию, и по экономической поддержке», — заверил Мельник.

В начале июля в немецких СМИ началась бурная дискуссия вокруг фигуры Степана Бандеры после того, как в интервью изданию Jung&Naiv посол объяснил, почему в 2015 году он возложил цветы на могилу Бандеры, который похоронен в Мюнхене.

Особенно немецкие СМИ задели слова Мельника о том, что немцы пытаются переложить вину за нацистские преступления во время Второй мировой войны, в частности на Волыни, на Бандеру, которого еще в начале июля 1941 года арестовали гитлеровцы.

9 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил украинского посла в Германии Андрея Мельника.

Немецкий таблоид Bild писал, что Мельник может занять новую должность в Министерстве иностранных дел в Киеве.

По его данным, такое предложение МИД сделал президенту Владимиру Зеленскому. Он отметил, что в Киеве очень ценят Андрея Мельника за его работу. Источники Bild также считают, что переезд посла из Берлина в Киев не будут восприниматься как увольнение.

Андрей Мельник стал послом Украины в ФРГ в декабре 2014 года, при каденции пятого президента Петра Порошенко. После начала полномасштабной войны России против Украины Мельник подверг резкой критике правительство Германии и канцлера Олафа Шольца за промедление с поставкой вооружений в Украину.

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