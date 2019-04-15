Увлеченный политикой философ. Что известно об организаторе встречи Зеленского с Макроном
Рассказываем, что известно о французском философе Бернаре-Анри Леви, которого называют организатором встречи президента Франции Эммануэля Макрона с кандидатом в президенты Украины шоуменом Владимиром Зеленским.
Философия, политика, журналистика и драматургия
Бернар-Анри Леви родился 5 ноября 1948 года в Алжире, ему 70 лет. Его отец был владельцем большой лесопромышленной компании La Becob.
В 1954 году семья Леви переехала из алжирского города Бени-Саф в предместье Парижа.
Леви начал свою карьеру в качестве военного журналиста в газете Combat. В 1971 году он ездил в Индию и освещал войну за независимость Бангладеш от Пакистана.
В начале 1990-х освещал конфликт в Югославии, выступал в защиту боснийских мусульман.
В 1999 году в своих статьях поддерживал Армию освобождения Косово и призывал к бомбардировкам в Сербии.
В 2008 году вел репортажи из Грузии и брал интервью у Михеила Саакашвили.
В марте 2011 года принимал участие в переговорах с ливийскими повстанцами в Бенгази и поддерживал идею военного вмешательства в Ливии.
Является противником режима Башара Асада в Сирии.
В 1970-х годах Бернар-Анри Леви был преподавателем эпистемологии в Страсбургском университете и философии в Высшей нормальной школе в Париже. Стал основателем школы Новых философов, которые отказались от идей марксизма и были его критиками. Философы этого направления критикуют также Жана-Поля Сартра, Фридриха Ницше и Мартина Хайдеггера.
В 2005 году совместно с британским писателем индийского происхождения Салманом Рушди выступил против исламского фундаментализма и попыток распространения исламского образа жизни в Европе в манифесте Вместе против нового тоталитаризма.
В 2008 году вышел сборник писем друг к другу Бернара-Анри Леви и писателя Мишеля Уэльбека под названием Враги общества.
В последние годы Леви активно призывает европейцев не отдавать свои голоса популистам и радикальным группам, которые выступают за выход европейских стран из ЕС.
Теме спасения объединенной Европы посвящен его моноспектакль В поисках Европы, поставленный более чем в 20 городах, в том числе в Киеве.
Неофициальный канал связи между Киевом и Парижем
О том, что для организации встречи с Эммануэлем Макроном команда Зеленского обращалась к Бернару-Анри Леви, писала Европейская правда. В статье философа называли "неофициальным каналом связи между Киевом и Парижем".
Но и сам Леви в своем блоге о встрече с Зеленским накануне первого тура президентских выборов в Украине, 30 марта, писал, что шоумен выражал желание встретиться с Макроном.
"Я восхищаюсь Эммануэлем Макроном. И, к тому же, мы родились в один год! Можете ему передать: я не против сделать перерыв между двумя турами и снова увидеть Эйфелеву башню…", - цитирует Леви заявление Зеленского, сделанное во время этой встречи.
В своем блоге Леви не скрывает симпатий по отношению к действующему президенту Петру Порошенко. В марте 2014 года, перед предыдущими президентскими выборами, философ сыграл важную роль в организации встречи Порошенко и Виталия Кличко с Франсуа Олландом, который тогда был президентом Франции.
Леви был сторонником Майдана и выступал перед протестующими украинцами 9 февраля 2014 года.
"Я французский гражданин, я - европейский федералист, но сегодня на Майдане, который напомнил Европе о ее первоочередном призвании, я также украинец", - заявлял он во время этого выступления.
В феврале 2015 года Бернар-Анри Леви вместе с Петром Порошенко посещал Краматорск и общался с местными жителями, пострадавшими от обстрелов российско-оккупационных войск.
В мае 2015 года в интервью телеканалу ZIK Леви заявил, что восхищался бы смелостью украинских солдат, если бы был украинцем.
"Если бы я был украинцем, то восхищался бы смелостью ваших военных, восхищался бы воинами в Дебальцево, которые долго находились под шквальным огнем противника, не отступили, пока не получили приказа. Если бы я был украинцем, то чувствовал бы благодарность к руководству страны. Вы имеете хорошего президента, он не был готов к руководству государством во время войны, но сейчас он хорошо справляется. Я немного знаю Порошенко, встречался с ним в Киеве и Париже. А простым украинцам я бы посоветовал набраться терпения и смелости, но вы и так наделены этими качествами!", - сказал он.
В марте 2015 года Бернар Анри-Леви стал одним из троих основателей организации под названием Агентство модернизации Украины вместе с членом Палаты лордов Великобритании Ричардом Ризби и главой немецко-украинской парламентской группы Карлом-Георгом Вельманом. Инициатором создания Агентства модернизации Украины был олигарх Дмитрий Фирташ. Его задачами называли привлечение ведущих мировых экспертов для разработки комплексной программы украинских реформ, а также привлечение в Украину иностранных инвестиций.
НВ