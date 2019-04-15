Увлеченный политикой философ. Что известно об организаторе встречи Зеленского с Макроном 15 апреля, 18:25 3638 Сюжет Цей матеріал також доступний українською pinchukfund.org Бернар-Анри Леви на 12-й ежегодной встрече YES в 2015 году pinchukfund.org

Автор Анастасия Одинцова

Рассказываем, что известно о французском философе Бернаре-Анри Леви, которого называют организатором встречи президента Франции Эммануэля Макрона с кандидатом в президенты Украины шоуменом Владимиром Зеленским.

Философия, политика, журналистика и драматургия

Бернар-Анри Леви родился 5 ноября 1948 года в Алжире, ему 70 лет. Его отец был владельцем большой лесопромышленной компании La Becob.

В 1954 году семья Леви переехала из алжирского города Бени-Саф в предместье Парижа.

Леви начал свою карьеру в качестве военного журналиста в газете Combat. В 1971 году он ездил в Индию и освещал войну за независимость Бангладеш от Пакистана.

В начале 1990-х освещал конфликт в Югославии, выступал в защиту боснийских мусульман.

В 1999 году в своих статьях поддерживал Армию освобождения Косово и призывал к бомбардировкам в Сербии.

В 2008 году вел репортажи из Грузии и брал интервью у Михеила Саакашвили.

В марте 2011 года принимал участие в переговорах с ливийскими повстанцами в Бенгази и поддерживал идею военного вмешательства в Ливии.

Является противником режима Башара Асада в Сирии.

В 1970-х годах Бернар-Анри Леви был преподавателем эпистемологии в Страсбургском университете и философии в Высшей нормальной школе в Париже. Стал основателем школы Новых философов, которые отказались от идей марксизма и были его критиками. Философы этого направления критикуют также Жана-Поля Сартра, Фридриха Ницше и Мартина Хайдеггера.

В 2005 году совместно с британским писателем индийского происхождения Салманом Рушди выступил против исламского фундаментализма и попыток распространения исламского образа жизни в Европе в манифесте Вместе против нового тоталитаризма.

В 2008 году вышел сборник писем друг к другу Бернара-Анри Леви и писателя Мишеля Уэльбека под названием Враги общества.

В последние годы Леви активно призывает европейцев не отдавать свои голоса популистам и радикальным группам, которые выступают за выход европейских стран из ЕС.

Теме спасения объединенной Европы посвящен его моноспектакль В поисках Европы, поставленный более чем в 20 городах, в том числе в Киеве.



Неофициальный канал связи между Киевом и Парижем

О том, что для организации встречи с Эммануэлем Макроном команда Зеленского обращалась к Бернару-Анри Леви, писала Европейская правда. В статье философа называли "неофициальным каналом связи между Киевом и Парижем".

Но и сам Леви в своем блоге о встрече с Зеленским накануне первого тура президентских выборов в Украине, 30 марта, писал, что шоумен выражал желание встретиться с Макроном.

"Я восхищаюсь Эммануэлем Макроном. И, к тому же, мы родились в один год! Можете ему передать: я не против сделать перерыв между двумя турами и снова увидеть Эйфелеву башню…", - цитирует Леви заявление Зеленского, сделанное во время этой встречи.

В своем блоге Леви не скрывает симпатий по отношению к действующему президенту Петру Порошенко. В марте 2014 года, перед предыдущими президентскими выборами, философ сыграл важную роль в организации встречи Порошенко и Виталия Кличко с Франсуа Олландом, который тогда был президентом Франции.

Встреча Петра Порошенко и Виталия Кличко с Франсуа Олландом (на тот момент президентом Франции) в начале марта 2014 года / Фото: Петро Порошенко via Facebook

Леви был сторонником Майдана и выступал перед протестующими украинцами 9 февраля 2014 года.

"Я французский гражданин, я - европейский федералист, но сегодня на Майдане, который напомнил Европе о ее первоочередном призвании, я также украинец", - заявлял он во время этого выступления.

В феврале 2015 года Бернар-Анри Леви вместе с Петром Порошенко посещал Краматорск и общался с местными жителями, пострадавшими от обстрелов российско-оккупационных войск.

Бернар Анри-Леви (крайний справа, рядом с Петром Порошенко) в Краматорске, февраль 2015 года / Фото: Святослав Цеголко via Facebook

В мае 2015 года в интервью телеканалу ZIK Леви заявил, что восхищался бы смелостью украинских солдат, если бы был украинцем.

"Если бы я был украинцем, то восхищался бы смелостью ваших военных, восхищался бы воинами в Дебальцево, которые долго находились под шквальным огнем противника, не отступили, пока не получили приказа. Если бы я был украинцем, то чувствовал бы благодарность к руководству страны. Вы имеете хорошего президента, он не был готов к руководству государством во время войны, но сейчас он хорошо справляется. Я немного знаю Порошенко, встречался с ним в Киеве и Париже. А простым украинцам я бы посоветовал набраться терпения и смелости, но вы и так наделены этими качествами!", - сказал он.

В марте 2015 года Бернар Анри-Леви стал одним из троих основателей организации под названием Агентство модернизации Украины вместе с членом Палаты лордов Великобритании Ричардом Ризби и главой немецко-украинской парламентской группы Карлом-Георгом Вельманом. Инициатором создания Агентства модернизации Украины был олигарх Дмитрий Фирташ. Его задачами называли привлечение ведущих мировых экспертов для разработки комплексной программы украинских реформ, а также привлечение в Украину иностранных инвестиций.

НВ