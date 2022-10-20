Главу МИД Эстонии спросили, хотел бы он увидеть Путина в тюрьме, министр ответил: «В аду»

20 октября, 10:12
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Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу оригинально ответил на вопрос о том, где бы он хотел увидеть кремлевского диктатора Владимира Путина.

Журналистка Deutsche Welle задала эстонскому министру вопрос: «Хотели бы вы увидеть Путина в тюрьме?».

На это Рейнсалу коротко ответил: «В аду».

https://twitter.com/dw_politics/status/1582654058719981568

8 октября Рейнсалу обрадовался взрыву на Керченском мосту и на фоне этого поздравил диктатора Путина с днем рождения.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия Владимир Путин Эстония

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