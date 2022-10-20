Главу МИД Эстонии спросили, хотел бы он увидеть Путина в тюрьме, министр ответил: «В аду»
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу оригинально ответил на вопрос о том, где бы он хотел увидеть кремлевского диктатора Владимира Путина.
Журналистка Deutsche Welle задала эстонскому министру вопрос: «Хотели бы вы увидеть Путина в тюрьме?».
На это Рейнсалу коротко ответил: «В аду».
8 октября Рейнсалу обрадовался взрыву на Керченском мосту и на фоне этого поздравил диктатора Путина с днем рождения.