Главу МИД Эстонии спросили, хотел бы он увидеть Путина в тюрьме, министр ответил: «В аду» 20 октября, 10:12 Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу оригинально ответил на вопрос о том, где бы он хотел увидеть кремлевского диктатора Владимира Путина.

Журналистка Deutsche Welle задала эстонскому министру вопрос: «Хотели бы вы увидеть Путина в тюрьме?».

На это Рейнсалу коротко ответил: «В аду».

8 октября Рейнсалу обрадовался взрыву на Керченском мосту и на фоне этого поздравил диктатора Путина с днем рождения.

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