Активизация запуска Шахедов может свидетельствовать о поступлении в РФ новых дронов из Ирана — ISW 31 декабря, 07:28 Shahed-136 (Фото:REUTERS/Roman Petushkov/File Photo)

Увеличение темпов атак российских беспилотников может свидетельствовать о том, что Россия накопила больше дронов после трехнедельного периода их неиспользования, или получила или ожидает получить новую партию беспилотников из Ирана.

Об этом говорится в ежедневной сводке Института изучения войны (ISW).

Обстрел произошел после массированного ракетного удара РФ по украинской критической инфраструктуре 29 декабря. Тогда захватчики выпустили и 23 беспилотника.

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В отчете указывают, что за последние двое суток россияне применили 39 БПЛА. Туда же добавляют 30, которых враг выпустил в ночь с 18 на 19 декабря, и 13 — 14 декабря.

В Институте изучения войны предполагают, что оккупанты увеличили темпы атак БПЛА, пытаясь поддерживать свою кампанию против критически важной инфраструктуры, учитывая исчерпание запасов высокоточных ракет.

«Украинское ПВО доказало свою высокую эффективность в уничтожении Шахедов. Однако россияне будут продолжать использовать увеличенное количество этих систем для атак на гражданские объекты в своей ошибочной попытке заставить Киев к переговорам», — подытожили аналитики.

Утром в четверг, 29 декабря, Россия снова нанесла по Украине массированную ракетную атаку. Из-за ударов по объектам критической инфраструктуры нарушения с электроснабжением были зафиксированы в Харькове, Львове, Одесской области. В тот день россияне также запустили с северного направления дроны.