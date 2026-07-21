В Молдове утвердили новое правительство

21 июля парламент Молдовы выразил вотум доверия и утвердил новое правительство во главе с премьер-министром Василе Тофаном.

Об этом сообщает Newsmaker.

За утверждение нового состава Кабмина проголосовали 53 депутата правящей партии «Действие и солидарность» (PAS).

Выступая на пленарном заседании, Тофан подчеркнул, что новое правительство сосредоточится на пяти приоритетах: экономическом развитии, использовании процесса вступления в ЕС для модернизации страны, повышении эффективности государственного управления, укреплении безопасности и улучшении качества жизни граждан.

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В экономической сфере Тофан пообещал сократить бюрократические барьеры для предпринимателей, цифровизировать государственные услуги, а также привлечь инвестиции в различные отрасли. Он также выступил за изменение модели развития сельского хозяйства, сделав ставку на инвестиции в ирригацию, внедрение современных технологий и переработку продукции, а не только на компенсацию убытков.

Что касается евроинтеграции, Тофан заявил, что цель нынешнего мандата — подготовить страну к завершению переговоров о вступлении в ЕС и подписать Договор о присоединении до конца 2028 года.

Тофан имеет дипломы бакалавра и магистра в области государственного управления, полученные в Университете Эразма Роттердамского (Нидерланды). Кроме того, в 2012 году он окончил Гарвардскую школу бизнеса, получив степень магистра делового администрирования (MBA).

Получил известность как опытный финансист и инвестор. В течение многих лет (с 2012 по 2026 год) работал старшим партнером и членом инвестиционного комитета крупного международного инвестиционного фонда Horizon Capital, управляющего активами в Центральной и Восточной Европе. Является соучредителем бостонского технологического стартапа Ovuline (ныне Ovia Health) в сфере цифрового здравоохранения.

Свободно владеет пятью языками: румынским, русским, английским, французским и нидерландским.

Нового премьер-министра избрали через неделю после отставки Александра Мунтяну.

Мунтяну возглавлял правительство Молдовы с 1 ноября 2025 года.

Отставка правительства произошла на фоне политического кризиса, продолжавшегося в Молдове последние две недели. Его причиной стали выявленные нарушения при приеме на работу на государственных предприятиях, необоснованные выплаты сотрудникам и другие факты возможных злоупотреблений.