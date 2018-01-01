Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Владислав Мартынов
Как блокчейн изменит наше будущее?
Ирина Геращенко
Беззаботной Европы больше не существует
Андрей Смирнов
Человек в одеяле идет в президенты
Петр Олещук
Отрыв Зеленского, или Уроки недалекого прошлого

Утопить страну в насилии: Мадуро обвинил США в подготовке вторжения в Венесуэлу

Сегодня, 22:27
202
Цей матеріал також доступний українською

Президент Венесуэлы убежден, что США готовили план по военной интервенции

Фото: pixabay.com

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон готовил план интервенции в Венесуэлу, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Мадуро во время пресс-конференции.

Однако глава государства не предоставил какие-либо доказательства в поддержку своих слов.

“Джон Болтон был назначен главным организатором заговора, который имеет целью потопить Венесуэлу в насилии и осуществить иностранную военную интервенцию”, - заявил президент Венесуэлы.

По словам Мадуро, Болтон координирует подготовку наемников на военных базах в Колумбии и США. 

Напомним, что Венесуэла охвачена экономическим и политическим кризисом с 2010 года.  Из страны уже выехали миллионы людей. Кризис и как следствие высокая инфляция стали причиной постоянного дефицита продовольствия и медикаментов. Президента Венесуэлы Николаса Мадуро также обвиняют в диктатуре, однако сам он отрицает обвинения, называя себя "скромным человеком".

Теги:   Николас Мадуро Венесуэла США

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Мир/Геополитика

Сегодня, 20:34

article_img
Европарламент поддержал закрытие портов для российских судов и предложил ввести новые санкции

Последние новости

Геополитика

Сегодня, 23:33

Порошенко предоставил Туску списки лиц и российских кораблей, причастных к агрессии против Украины
Футбол

Сегодня, 23:29

Шахтер - Лион - 1:1. Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Интересы

Сегодня, 23:22

Вложили душу. Семь крутых детских игрушек от украинских производителей

ТОП-3 мнений

Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Пора протрезветь и спуститься на землю
3781
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Будущее наступает. Что на самом деле происходит во Франции
3117
Андрей Илларионов - фото
Андрей Илларионов
Петля Азовского моря. Как Кремль использует Керченский мост
2727
Виталий Сыч - фото
Виталий Сыч
Истинные ценности
7465
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Мир все более безумен
5312
Андрей Клименко - фото
Андрей Клименко
Срочно пропустите. Что Россия заявила о Керченском проливе
5288
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
28988
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25116
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
20667

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться