Утопить страну в насилии: Мадуро обвинил США в подготовке вторжения в Венесуэлу Сегодня, 22:27 202 Цей матеріал також доступний українською Президент Венесуэлы убежден, что США готовили план по военной интервенции Фото: pixabay.com

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон готовил план интервенции в Венесуэлу, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Мадуро во время пресс-конференции.

Однако глава государства не предоставил какие-либо доказательства в поддержку своих слов.

“Джон Болтон был назначен главным организатором заговора, который имеет целью потопить Венесуэлу в насилии и осуществить иностранную военную интервенцию”, - заявил президент Венесуэлы.

По словам Мадуро, Болтон координирует подготовку наемников на военных базах в Колумбии и США.

Напомним, что Венесуэла охвачена экономическим и политическим кризисом с 2010 года. Из страны уже выехали миллионы людей. Кризис и как следствие высокая инфляция стали причиной постоянного дефицита продовольствия и медикаментов. Президента Венесуэлы Николаса Мадуро также обвиняют в диктатуре, однако сам он отрицает обвинения, называя себя "скромным человеком".