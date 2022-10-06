Служба безопасности Швеции заявила, что причиной утечек газа из Северных потоков стали взрывы 6 октября, 15:07 Спутниковые снимки мест утечки газа из Северных потоков (Фото:Planet Labs PBC/Handout via Reuters)

Швеция завершила предварительное расследование на месте утечек газа из газопроводов Северный поток и Северный поток — 2, причиной аварии называют взрывы.

Об этом сообщили в Службе безопасности страны.

«После расследования на месте преступления Служба безопасности установила, что на газопроводах Nord Stream 1 и 2 в экономической зоне Швеции произошли взрывы, в результате которых газопроводам был нанесен значительный ущерб», — говорится в пресс-службе ведомства.

Видео дня

Там отмечается, что расследование укрепило подозрение в грубом саботаже. Кто именно организовал взрывы, не уточняется.

Дальнейшее расследование шведских спецслужб должно определить, можно ли предъявить кому-либо обвинение и впоследствии привлечь к ответственности.

Служба безопасности Швеции проводила расследование на месте преступления при поддержке береговой охраны, вооруженных сил и полицейского управления.

На месте инцидента были произведены выемки, проводятся следственные действия.

26 сентября стало известно о резком падении давления в российском газопроводе Северный поток-2, а на следующий день появились сообщения о такой же проблеме на Северном потоке-1. Оба газопровода, проходящие по дну Балтийского моря у берегов Швеции и Дании, в это время не работали, но были заполнены техническим газом.

Инцидент произошел на глубине около 70 метров неподалеку от датского острова Борнхольм в Балтийском море — сразу за пределами территориальных вод Дании, но в ее исключительной экономической зоне.

Всего в эти дни было зафиксировано три мощных утечки. 29 сентября береговая охрана Швеции сообщила о четвертой утечке газа.

Профессор Шведского национального сейсмоцентра SNSN Бьерн Лунд заявил, что на маршрутах залегания трубопроводов произошли подводные взрывы — очевидно искусственной, а не геологической природы.

Дания и Швеция уже заявили о преднамеренных действиях. В ЕС не исключили диверсию.

Кремль отрицает причастность к утечкам газа. Российский диктатор Владимир Путин решил обвинить в утечках «англосаксов».

В компании Nord Stream AG заявили, что оценить сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока невозможно.



Службы безопасности Германии предполагают, что обе нитки газопровода Северный поток и одна нитка газопровода Северный поток-2 навсегда окажутся непригодными для использования после аварии в Балтийском море, пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.