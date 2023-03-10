«Так это уже было». Чем интерпретация разведданных о подрыве Северных потоков напоминает скандал времен Леонида Кучмы — Бурковский 10 марта, 08:34 Публикации об «украинском следе» появились через полгода после подрыва трех ветвей Северных потоков (Фото:REUTERS/Anton Vaganov/File Photo)

Предположение неназванных американских чиновников о причастности Киева к взрывам на газопроводах в Балтийском море грозит потерей доверия в отношениях Украины и США, пишет в своей колонке исполнительный директор Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива Петр Бурковский.



Публикация в The New York Times, опирающаяся на утечку разведданных об обстоятельствах взрыва и критического повреждения российского газопровода Северный поток-2, содержит упоминание, что осенью 2022 года в правительственных американских кругах начали циркулировать «предположения» и «опасения», что Украина может быть причастна к этому. Здесь спрятаны "старые грабли", на которые однажды уже наступали в истории украинско-американских отношений, отметил Бурковский.

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«Как говорил известный классик, „так это уже было“. Именно такие предположения наряду с политической интерпретацией разведданных стали основой для „кольчужного скандала“ в 2002 году — обвинений украинского руководства в поставках военного оборудования в Ирак в обход санкций. Обвинения оказались безосновательными», — провел параллели эксперт.

Украинскому руководству следует учесть уроки прошлого, убежден он.

«В Вашингтоне поверили в тайные делишки Леонида Кучмы, потому что знали, насколько коррумпированной и зацикленной на монополизации власти была его администрация. Подобные тенденции в Офисе президента или в ближайшем окружении Владимира Зеленского недопустимы, потому что это путь к потере доверия и краху», — отметил Бурковский.

По его мнению, Вашингтон тоже должен выполнить «домашнее задание», поскольку доверие в сфере безопасности, обороны и разведки требует крепких взаимных обязательств. Важна публичная поддержка вступления Украины в НАТО и специальное двустороннее соглашение об оборонном сотрудничестве Украины и США, говорится в колонке.

В начале марта в трех иностранных СМИ почти одновременно распространили сведения о том, что к подрыву газопроводов Северный поток 1 и 2 якобы может быть причастна «проукраинская группа». Журналисты при этом не утверждали, что к этому причастны власти Украины.

Речь идет о расследовании диверсии, которая произошла в сентябре 2022 года. Тогда три из четырех нитей газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2 были разрушены взрывами на дне Балтийского моря в нейтральных водах.

Польша и Украина обвинили в взрывах Россию. Кремлевский режим, в свою очередь, обвинил «англосаксов» и отрицал свою причастность.