В США начался суд над обвиняемым в утечке секретных данных Пентагона 27 апреля, 21:36 Джек Тейшейра (Фото:Social Media Website/via Reuters)

В Массачусетсе в четверг, 27 апреля, проходит слушание по делу Джека Тейшейры, которого подозревают в утечке секретных документов Пентагона.

Об этом сообщает CNN.

Судья решит, должен ли Трейшера оставаться под стражей. Прокуратура утверждает, что он «сбежит» или «будет препятствовать» расследованию, если его освободят.

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Прокуратура утверждает, что нельзя доверять обещаниям Тейшейры о том, что он будет следовать правилам суда.

Обвинение отмечает, что Тейшейра обещал, когда присоединился к вооруженным силам США, должным образом обращаться с секретными документами, но нарушал это обещание «снова и снова».



6 апреля NYT сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США месячной давности, якобы содержащие оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии и планы США и НАТО по подготовке ВСУ к контрнаступлению.

14 апреля Джеку Тейшейре официально предъявили обвинение в несанкционированной передаче и изъятии информации, касающейся национальной обороны. Его арестовали 13 апреля в Норт-Дайтоне, штат Массачусетс.

По данным СМИ, нацгвардеец был лидером в небольшом онлайн-чате в Discord, с которого началась утечка секретных документов.

Чат состоял в основном из молодых людей и подростков с общей любовью к «оружию, расистским мемам и видеоиграм», и Тейшейра месяцами делился с виртуальными друзьями засекреченными документами.