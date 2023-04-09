В слитых документах Пентагона сообщается, что Моссад подстрекал израильтян к протестам — The Jerusalem Post 9 апреля, 21:34 В Израиле продолжаются массовые протесты на фоне планов правительства провести судебную реформу (Фото:Nir Elias/Reuters)

В секретных материалах Пентагона, которые ранее опубликовали СМИ, сообщается, что Моссад подстрекал своих сотрудников и других израильтян к протестам против правительственной судебной реформы. Моссад эти обвинения отвергает.

Об этом пишет The Jerusalem Post.

В документе говорится, что высокопоставленные агенты и официальные лица Моссада «призывали должностных лиц Моссада и граждан Израиля протестовать против предложенных новым израильским правительством судебных реформ, включая несколько явных призывов к действиям, осуждающих израильское правительство».

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Также в слитых материалах сообщается, что внешняя разведывательная служба Израиля после консультации с генеральным прокурором разрешила своим работникам присоединиться к протестам, но запретила рассказывать о месте работы.

Документы также были отмечены грифом «совершенно секретно» и предназначались только для распространения в сети американских спецслужб.

Моссад назвал эти обвинения в американских отчетах неправдивыми и необоснованными, отмечая, что его чиновники не поощряют антиправительственные или любые другие демонстрации.

«Моссад и его высокопоставленные чиновники не поощряли и не поощряют сотрудников Моссад к участию в антиправительственных демонстрациях или каких-либо других политических демонстрациях и мероприятиях», — говорится в сообщении израильских спецслужб.

6 апреля New York Times написала, что в разных соцсетях распространяется ряд секретных военных документов США месячной давности, якобы содержащих оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии и планы США и НАТО по подготовке украинских военных.

На следующий день в соцсетях была обнаружена новая партия секретных документов США, которые якобы описывают принципы национальной безопасности Штатов, связанные с войной в Украине, Китаем и Ближним Востоком.