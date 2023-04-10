«Информация не оторвана от реальности». Эксперт прокомментировал слив о контрнаступлении Украины 10 апреля, 18:00 Украинские военные во время учений в Донецкой области, 8 апреля (Фото:REUTERS/Yan Dorbronosov)

Эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак в интервью Radio NV прокомментировал слив информации о контрнаступлении Украины.

«Я думаю, что эта информация, которая сейчас появилась в сетях, не оторвана от реальности. Это не полная выдумка. Но я не думаю, что это достоверная и надежная информация, если речь идет о принятии решения. Эта информация не столь достоверна. И есть ли там фотошоп? Может быть, там фотошоп. Но она базируется на чем-то реальном», — сказал Ижак в эфире Radio NV.

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Эксперт отметил, что то, что к контрнаступлению готовится 10 бригад, он слышал еще летом 2022 года из открытых источников. Он добавил, что обнародовали информацию о том, какими темпами комплектуются эти бригады.