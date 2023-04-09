О чем свидетельствуют «сливы». NYT привел данные секретной информации о войне России в Украине 9 апреля, 02:42 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Утечка секретной документации Пентагона свидетельствует о том, что США отслеживают действия как украинской, так и российской армий во время войны РФ против Украины.

Об этом пишет New York Times со ссылкой на источники.



«Документы показывают истощенную российскую армию, сражающуюся в войне в Украине, и глубоко скомпрометированный военный аппарат. Они получают ежедневные предупреждения американских спецслужб в режиме реального времени о времени нанесения Москвой ударов и даже о конкретных целях. Такие разведывательные данные позволили США передать Украине критически важную информацию о том, как защитить себя», — говорится в сообщении.

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Эта утечка информации демонстрирует также американскую оценку украинской армии, которая критически нуждается в средствах противовоздушной обороны.

"Данные разведки, похоже, указывают на то, что Соединенные Штаты также шпионят за высшим военным и политическим руководством Украины, что является отражением борьбы Вашингтона за получение четкого представления о боевых стратегиях Украины", - говорится в материале NYT.

Согласно данным издания, новые отчеты свидетельствуют о том, что американская разведка до сих пор имеет глубокое понимание планов России, и Соединенные Штаты могут предупредить своих союзников о предстоящих действиях Москвы. The New York Times отмечает, что эти отчеты также подтверждают то, что разведка давно знала: США имеют более четкие знания о российских военных операциях, чем об украинском планировании. Сбор разведывательной информации сложный и часто может быть неточным, но, возможно, эти отчеты предоставляют полную картину внутренних процессов войны России в Украине.

Согласно источникам издания, еще слишком рано говорить о размерах ущерба, который может привести к истокам информации. Но если Россия узнает, как Соединенные Штаты осуществляют сбор данных и перекроют этот поток, это может повлиять на дальнейший ход войны в Украине.

«Уже сейчас утечка информации усложняет отношения с союзниками США и подорвала доверие к способности Америки хранить секреты», — отмечает NYT.

По данным издания, недавно опубликованные разведывательные документы свидетельствуют о том, что США осуществляют разведку не только против России, но и своих союзников. Всего было проработано 50 из 100 страниц разоблаченной информации.

6 апреля в соцсетях появились секретные документы по подготовке Украины к контрнаступлению при поддержке США и других западных союзников. В Украине информацию называют фейком, подготовленным российскими спецслужбами.