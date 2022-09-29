Военные корабли и подлодки РФ были замечены в районе утечки газа из Северных потоков — CNN 29 сентября, 12:41 Спутниковые снимки мест утечки газа из Северных потоков (Фото:Planet Labs PBC/Handout via Reuters)

26 и 27 сентября сотрудники европейских служб безопасности зафиксировали корабли Военно-морского флота РФ в районе мест утечки газа из газопроводов Северный поток и Северный поток-2, пишет CNN со ссылкой на представителей западной разведки.

Собеседники издания, знакомые с ситуацией, также добавили, что на прошлой неделе недалеко от этих районов также были замечены российские подлодки.

В то же время неясно, имеют ли эти российские корабли отношение к повреждению газопроводов, однако обнаруженные объекты все равно вызывают дополнительные подозрения в отношении России. На данный момент идет расследование инцидента.

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По словам военного Дании, корабли РФ регулярно работают в этом районе, из этого не обязательно следует, что ущерб нанесла Россия.

«Мы видим их каждую неделю. В последние годы активность России в Балтийском море возросла. Они довольно часто проверяют нашу способность реагировать — как на море, так и в воздухе», — пояснил он.

Официальные лица США отказались комментировать разведданные о кораблях. При этом высокопоставленные западные чиновники пока не стали приписывать атаку России или какой-либо другой стране.

Дания и Швеция ведут расследование, но осмотр места происшествия еще не проведен, и подробности инцидентов остаются неясными. По словам одного европейского чиновника, чтобы расследование началось должным образом, может потребоваться до двух недель, поскольку давление в трубах затрудняет подход к месту утечки. Другой собеседник издания считает, расследование может начаться уже в воскресенье.

При этом, после утечки газа из Северных потоков Россия призвала провести заседание Совбеза ООН. Это, по словам высокопоставленного американского чиновника, также является подозрительным. Он пояснил, что Россия не настолько организована, чтобы действовать так быстро. Это позволяет предположить, этот маневр был заранее спланирован.

Инфографика: НВ

Официальные лица США, Европы и Украины несколько месяцев предупреждают, что критически важная инфраструктура в западных странах может стать мишенью России на фоне военной и финансовой поддержки Киева в борьбе с войсками РФ.

26 сентября стало известно о резком падении давления в российском газопроводе Северный поток-2, а на следующий день появились сообщения о такой же проблеме на Северном потоке-1. Оба газопровода, проходящие по дну Балтийского моря у берегов Швеции и Дании, в это время не работали, но были заполнены техническим газом.

Инцидент произошел на глубине около 70 метров неподалеку от датского острова Борнхольм в Балтийском море — сразу за пределами территориальных вод Дании, но в ее исключительной экономической зоне.



Всего в эти дни было зафиксировано три мощных утечки. 29 сентября береговая охрана Швеции сообщила о четвертой утечке газа.

Профессор Шведского национального сейсмоцентра SNSN Бьерн Лунд заявил, что на маршрутах залегания трубопроводов произошли подводные взрывы — очевидно искусственной, а не геологической природы.

Дания и Швеция уже заявили о преднамеренных действиях. В ЕС не исключили диверсию.

Кремль отрицает причастность к утечкам газа.

В компании Nord Stream AG заявили, что оценить сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока невозможно.



Службы безопасности Германии предполагают, что обе нитки газопровода Северный поток и одна нитка газопровода Северный поток-2 навсегда окажутся непригодными для использования после аварии в Балтийском море, пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.