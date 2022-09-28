«Инциденты не случайны». В ЕС отреагировали на утечки газа из Северных потоков, заявив о диверсии 28 сентября, 11:46 Последствия утечка газа из Северного потока-2, зафиксированные с воздуха (Фото:Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix/Reuters)

Инциденты с утечкой из газопроводов Северный поток и Северный поток-2 не случайны, заявил глава высокого представителя ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

«Вопросы безопасности и охраны окружающей среды имеют наивысший приоритет. Эти инциденты не случайны и затрагивают всех нас. Вся имеющаяся информация указывает на то, что эти утечки являются результатом преднамеренных действий», — говорится в заявлении.

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Боррель добавил, что ЕС поддержит любое расследование, направленное на получение полной ясности в том, что произошло и почему.

«Предпримем дальнейшие шаги для повышения нашей устойчивости в области энергетической безопасности. Любое преднамеренное нарушение европейской энергетической инфраструктуры абсолютно неприемлемо и будет встречено решительным и единым ответом», — резюмировал он.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о диверсии на газопроводах.

«Сейчас необходимо провести расследование инцидентов, получить полную ясность о событиях и причинах», — написала она в своем Twitter.

26 сентября стало известно о резком падении давления в российском газопроводе Северный поток-2, а на следующий день появились сообщения о такой же проблеме на Северном потоке-1. Оба газопровода, проходящие по дну Балтийского моря у берегов Швеции и Дании, в это время не работали, но были заполнены техническим газом.

Дания и Швеция уже заявили о преднамеренных действиях.

В компании Nord Stream AG заявили, что оценить сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока невозможно.

Профессор Шведского национального сейсмоцентра SNSN Бьерн Лунд заявил, что на маршрутах залегания трубопроводов произошли два подводных взрыва.