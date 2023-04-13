Утечка документов, вероятно, произошла от военнослужащего национальной гвардии США — WSJ 13 апреля, 19:25 Боец национальной гвардии США (Фото:Нацгвардия США / Twitter)

Утечка секретных документов США, вероятно, произошла из-за действий военнослужащего национальной гвардии в Форт-Брэгге, сообщает Wall Street Journal. Его могут арестовать уже сегодня.

Неназванный чиновник заявил газете, что в утечке секретных документов подозревают военнослужащего национальной гвардии. Один из чиновников опознал гвардейца как 21-летнего Джека Тейшейру из Бристоля. Он добавил, что подозреваемого могут арестовать в четверг, 13 апреля.

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Ранее телеканал CNN сообщил, что ФБР сократило число людей, которые, по их мнению, могут быть ответственными за утечку секретных документов США.

6 апреля New York Times сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США месячной давности, якобы содержащие оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии и планы США и НАТО по подготовке защитников Украины к контрнаступлению.

В украинской разведке заявили, что документы — подделка и спецоперация спецслужб РФ. Документы с данными о потерях Украины и России, по оценке источников NYT, могли быть сфальсифицированы.

На следующий день в соцсетях обнаружили новую партию «секретных документов» США, которые якобы описывают принципы национальной безопасности Штатов, связанные с войной России против Украины, Китаем и Ближним Востоком.