«Украинские» файлы Джека Тейшейры. Топ-8 слитых секретных документов Пентагона о ВСУ и Зеленском 14 апреля, 18:39 Сюжет NV Премиум Ряд украденных файлов Пентагона касался Украины (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

13 апреля агенты ФБР арестовали в Норт-Дайтоне (штат Массачусетс) 21-летнего рядового ВВС Нацгвардии штата Джека Тейшейру. По данным правоохранителей, этот молодой человек стоял за самым большим провалом американских спецслужб последних лет — утечкой тайных отчетов военной разведки. Всего в широкий доступ попало около 100 файлов, многие из них касаются Украины.



NV собрал восемь наиболее резонансных фактов, о которых узнал мир после выходки Тейшейры — о ВСУ, действиях украинского руководства, ходе войны с Россией и помощи союзников.

Видео дня

1 «Катастрофа» в Бахмуте. "По состоянию на 25 февраля 2023 года украинские силы находились почти что в оперативном окружении российских сил в Бахмуте", — отмечается в оценке разведки США, на которую обратило внимание издание The New York Times.

На украденных слайдах сообщалось, что глава военной разведки Украины Кирилл Буданов предложил развернуть в Бахмуте подразделения Сил специальных операций на две недели, чтобы отбросить российские войска, которые угрожали путям снабжения гарнизона. Цитировались слова генерала Буданова, описавшего положение сил обороны в городе в то время как «катастрофическое».

Роман Машовец, советник главы Офиса президента, согласно материалам утечки, отмечал, что единственная дорога, которая идет через холмы к западу от Бахмута, находится под артиллерийскими обстрелами россиян. «Машовец сообщил, что моральный дух [украинских] войск в Бахмуте был низким», — говорилось в оценке американцев.

На самом деле, большим секретом ситуация в Бахмуте не была. С января эксперты предполагали, что ВСУ могут выйти из города во избежание окружения. Впрочем, Ставка верховного главнокомандующего приняла решение продолжить оборону. Президент Владимир Зеленский говорил, что в случае поражения в Бахмуте давление как со стороны международного сообщества, так и внутри Украины усилится, а глава Кремля Владимир Путин сможет «продать эту победу».

Ввод в бой элитных спецподразделений притормозило атаки вагнеровцев и регулярных войск России в Бахмуте, гарнизон все еще имеет связь с «большой землей» по грунтовым дорогам. В последнее время враг прибегнул к тактике сплошного уничтожения многоэтажной застройки Бахмута артиллерией и авиацией.