Байден впервые прокомментировал утечку документов Пентагона 13 апреля, 16:24 Джо Байден в Дублине 13 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Джо Байден впервые публично прокомментировал утечку секретных документов Пентагона.

Как сообщает AP, во время визита в Ирландию в четверг, 13 апреля, Байден сказал, что «обеспокоен случившимся», но, насколько ему известно, там нет свежих данных, утечка которых могла бы иметь «серьезные последствия».



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Глава Белого дома повторил, что США продолжают масштабное расследование, в котором участвуют разведсообщество и Министерство юстиции.



6 апреля New York Times сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США месячной давности, якобы содержащие оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии и планы США и НАТО по подготовке защитников Украины к контрнаступлению.



В украинской разведке заявили, что документы — подделка и спецоперация спецслужб РФ. Документы с данными о потерях Украины и России, по оценке источников NYT, могли быть сфальсифицированы. Глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал документы «смесью правды и лжи».



Позже в соцсетях обнаружили новую партию «секретных документов» США, которые якобы описывают принципы национальной безопасности Штатов, связанные с войной России против Украины, Китаем и Ближним Востоком. Количество попавших в Сеть документов — от 50 до нескольких сотен.



По данным The Washington Post, за утечкой может стоять сотрудник американской военной базы, который делился секретными документами с группой виртуальных знакомых.