Утечка документов США: Герасимов и Патрушев хотели саботировать план Путина, пока тот проходил химиотерапию — СМИ
Кукла, изображающая голову российского диктатора Владимира Путина, на мероприятии, посвященном годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину, 25 февраля (Фото:REUTERS/Johanna Geron)
В Кремле, по слухам, хотели саботировать наступление российских оккупантов в Украине, пока российский диктатор Путин проходил химиотерапию. Об этом сообщает польская газета Rzeczpospolita в четверг, 13 апреля, со ссылкой на слитые секретные документы Пентагона, подлинность которых не подтверждена.
Как пишет газета, в верхней части слитого документа содержится ряд аббревиатур, которые указывают на то, что это информация под грифом «совершенно секретно» (TS), полученная путем мониторинга связи (SI), доступ к ней имеют люди с соответствующим допуском в странах Пяти глаз и так далее.
Документ называется «Украина узнала о предполагаемом российском заговоре с целью „сорвать“ так называемую специальную военную операцию к 5 марта», некоторые его фрагменты были отредактированы.
«По словам [источника], который получил информацию от неустановленного российского информатора с доступом к чиновникам в Кремле, Россия планировала перебросить силы из российского Таганрога в украинский Мариуполь и сосредоточить свое внимание на южном фронте… По словам [источника], план „наступления“… был разработан секретарем совета национальной безопасности России Николаем Патрушевым и начальником генштаба России Валерием Герасимовым с целью саботировать Путина», — сказано в документе, утверждает газета.
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Также в документе упоминаются слухи о раке российского диктатора.
«[Источник] 22 февраля сообщил, что Герасимов якобы планировал продолжить свои усилия по саботажу наступления, отметив, что обещал „сорвать“ так называемую СВО к 5 марта, когда Путин должен был начать курс химиотерапии и, таким образом, не сможет повлиять на ход войны», — также сказано в записке.
6 апреля New York Times сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США месячной давности, якобы содержащие оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии и планы США и НАТО по подготовке защитников Украины к контрнаступлению.
В украинской разведке заявили, что документы — подделка и спецоперация спецслужб РФ. Документы с данными о потерях Украины и России, по оценке источников NYT, могли быть сфальсифицированы. Глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал документы «смесью правды и лжи».
Позже в соцсетях обнаружили новую партию «секретных документов» США, которые якобы описывают принципы национальной безопасности Штатов, связанные с войной России против Украины, Китаем и Ближним Востоком. Количество попавших в Сеть документов — от 50 до нескольких сотен, они похожи на сводки, которые используют для отчетов перед высшим руководством.
По данным The Washington Post, за утечкой может стоять сотрудник американской военной базы, который делился секретными документами с группой виртуальных знакомых.