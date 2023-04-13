Орбан назвал США своим главным противником — секретные документы Пентагона

13 апреля, 17:40
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Виктор Орбан назвал США своим главным противником (Фото:REUTERS / Bernadett Szabo)

Виктор Орбан назвал США своим главным противником (Фото:REUTERS / Bernadett Szabo)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с единомышленниками назвал США главным противником своей правой политической партии, говорится в секретных документах США, которые недавно были слиты в интернет.

Как пишет ABC News, согласно одному из слитных документов, ссылающемуся на посольство США в Будапеште, Орбан якобы заявил об этом во время «политической стратегической сессии» 22 февраля.

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Согласно документу, ЦРУ заявило, что включение США в «список трех главных противников» Орбана является эскалацией его антиамериканской риторики и может привести к усилению разногласий между Вашингтоном и Будапештом.

Будапешт и Вашингтон отказались комментировать эту информацию.

Как отмечает ABC News, отношения между США и Венгрией и так напряжены из-за укрепления связей Орбана с Россией и Китаем.

Недавно СМИ сообщали, что США готовятся принять меры против некоторых граждан Венгрии за уклонение от антироссийских санкций.

6 апреля New York Times сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США за март 2023 года, якобы содержащие оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии и планы США и НАТО по подготовке защитников Украины к контрнаступлению.

В украинской разведке заявили, что документы - подделка и спецоперация спецслужб РФ. Документы по данным о потерях Украины и России, по оценке источников NYT, могли сфальсифицировать. Глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал документы «смесью правды и лжи».

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Позже в соцсетях была обнаружена новая партия «секретных документов» США, которые якобы описывают принципы национальной безопасности Штатов, связанные с войной России против Украины, Китаем и Ближним Востоком. Количество попавших в Сеть документов — от 50 до нескольких сотен.

По данным The Washington Post, за утечкой может стоять сотрудник американской военной базы, делившийся секретными документами с группой виртуальных знакомых.

Минюст США сейчас расследует эту утечку.

Редактор: София Лазарова

Теги:   США Венгрия Пентагон Секретная информация Виктор Орбан Секретные материалы Украина-Венгрия Война России против Украины

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