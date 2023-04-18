Запад убежден, что утечка документов Пентагона не изменит ситуацию на фронте в Украине — СNN 18 апреля, 16:20 Здание Пентагона (Фото:defense.gov)

Документы американской разведки, которые ранее попали в открытый доступ, не оказали ощутимого влияния на ситуацию на фронте в Украине, сообщает СNN со ссылкой на западных официальных лиц.

«Мы не видели никаких изменений на поле боя», — заявили официальные лица во вторник, 18 апреля.

Чиновники отказались комментировать содержание просочившихся документов.

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6 апреля New York Times сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США месячной давности, якобы содержащие оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии и планы США и НАТО по подготовке защитников Украины к контрнаступлению.

В украинской разведке заявили, что документы — подделка и спецоперация спецслужб РФ. Документы с данными о потерях Украины и России, по оценке источников NYT, могли быть сфальсифицированы. Глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал документы «смесью правды и лжи».

Впоследствии в соцсетях была обнаружена новая партия «секретных документов» США, которые якобы описывают принципы национальной безопасности Штатов, связанные с войной России против Украины, Китаем и Ближним Востоком.

Количество попавших в Сеть документов — от 50 до нескольких сотен, они похожи на сведения, которые используют для отчетов перед высшим руководством.