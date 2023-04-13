ФБР сузило круг подозреваемых по делу об утечке документов Пентагона — CNN 13 апреля, 19:12 ФБР приближается к установлению личности подозреваемого (Фото:REUTERS/Carlo Allegri/File Photo)

ФБР сократило число людей, которые, по их мнению, могут быть ответственными за утечку секретных документов США, сообщает CNN cо ссылкой на двух человек, знакомых с вопросом.

По данным СМИ, несмотря на то, что доступ к документам имело большое количество людей, следователи смогли выделить небольшое число для более тщательного изучения.

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Один из источников также сообщил, что ФБР приближается к установлению личности подозреваемого.

По их словам, следователи работают над созданием уголовного дела.

Также, по данным The Wall Street Journal, следователи рассматривают утечку по неосторожности как один из вариантов раскрытия данных.

Более того прорабатывается версия того, что данные были утеряны по неосторожности, а затем опубликованы людьми, которые не имели к ним доступа.

Однако они не исключают и версии того, что за истоком стоит разведывательное сообщество другой страны.

6 апреля New York Times сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США месячной давности, якобы содержащие оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии и планы США и НАТО по подготовке защитников Украины к контрнаступлению.

В украинской разведке заявили, что документы — подделка и спецоперация спецслужб РФ. Документы с данными о потерях Украины и России, по оценке источников NYT, могли быть сфальсифицированы.

На следующий день в соцсетях обнаружили новую партию «секретных документов» США, которые якобы описывают принципы национальной безопасности Штатов, связанные с войной России против Украины, Китаем и Ближним Востоком.