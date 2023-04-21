Глава Пентагона подтвердил информацию из слитых документов о подготовке девяти украинских бригад 21 апреля, 21:06 Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Heiko Becker)

Министр обороны США Ллойд Остин в пятницу, 21 апреля, заявил, что Вашингтон вместе с союзниками поддерживает более девяти новых бригад защитников Украины.

Во время брифинга по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (Рамштайн) Остин подчеркнул, что за несколько месяцев союзники поставили Силам обороны Украины более 230 танков, более 1550 бронемашин и другое оборудование и боеприпасы «для поддержки более девяти новых бронетанковых бригад».



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Ранее The New York Times со ссылкой на утечку секретных документов США сообщала, что на фоне подготовки к контрнаступлению Украины Вашингтон и другие страны НАТО обеспечивают девять украинских боевых бригад.

Глава Пентагона также сказал, что Украине сейчас больше всего нужны системы ПВО. Журналист The Guardian Дэн Саббах написал в Twitter, что, по его мнению, это косвенно подтверждает информацию из слитых документов о том, что украинская ПВО, защищающая войска на линии фронта, может истощиться к лету.

Спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат позже заявлял, что Украина потратила большое количество ракет для систем ПВО во время российских массированных ударов осенью и зимой, поэтому сейчас защитникам нужно больше ракет.



Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью Radio NV назвал слив секретных документов Пентагона стандартной специальной информационной операцией, а опубликованные документы — комбинацией правды и вымышленных фактов.

21 апреля на базе Рамштайн в Германии прошла 11-я встреча более 50 союзников Украины — заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Глава Пентагона заявил, что участники встречи договорились активизировать поставку систем ПВО Украине.

