Зеленский об утечке данных из Пентагона: у меня не было этой информации 3 мая, 02:46 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

У президента Украины Владимира Зеленского не было никаких разговоров с Белым домом относительно масштабной утечки сверхсекретных документов американской разведки.

Об этом он заявил в интервью The Washington Post.



Он назвал утечки вредными как для Вашингтона, так и Киева.

«Я не получал информацию от Белого дома или Пентагона заранее…У нас не было этой информации. У меня лично не было. Это, безусловно, плохая история…Нам это невыгодно", – сказал Зеленский.

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По словам украинского лидера, «сокровищница секретов, проникшая в сеть через платформу обмена сообщениями Discord, раскрыла мрачные оценки США по войне в Украине», включая недостаток оружия у Киева накануне долгожданного контрнаступления, а также то, что Вашингтон обратился к Украине с просьбой отложить запланированы атаки на Россию по случаю годовщины вторжения Москвы в феврале.

Как отмечает издание, неспособность Вашингтона защитить конфиденциальную информацию может привести к тому, что Киев меньше будет делиться разведданными с Соединенными Штатами, о чем некоторые украинские чиновники отмечали в частных разговорах.

6 апреля NYT сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США за март, якобы содержащие оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии и планы США и НАТО по подготовке защитников Украины к контрнаступлению.

В украинской разведке предполагалось, что документы — подделка и спецоперация спецслужб РФ . Документы по данным о потерях Украины и России, по оценке источников NYT, могли сфальсифицировать. Глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал документы «смесью правды и лжи».

Впоследствии в соцсетях была обнаружена новая партия «секретных документов» США , которые якобы описывают принципы национальной безопасности Штатов, связанные с войной России против Украины, Китаем и Ближним Востоком. По данным CNN, документы схожи с материалами из сводок, которые могут получать сотни или тысячи людей в правительстве с соответствующим допуском.

