В начале года в Украине находились около 50 спецназовцев Британии — The Guardian 12 апреля, 08:49 В документе не называется, какие задачи стояли перед британскими спецназовцами в Украине (Фото:Минобороны Британии)

В начале года в Украине находились до 50 спецназовцев Великобритании, говорится в секретных документах Пентагона, которые «слили» в Сеть, пишет The Guardian.

Отмечается, что в феврале-марте текущего года до половины всех сотрудников западных спецслужбы могли быть британцами.

Неясно, какой деятельностью занимались спецназовцы и поддерживается ли численность персонала на этом уровне на данный момент.

Видео дня

Элитные вооруженные силы Великобритании, деятельность которых обычно окутана тайной, состоят из множества подразделений, включая Специальную воздушную службу (SAS).

В одном из разделов перечисляется количество западных спецподразделений, находящихся в Украине. Согласно им, в то время в Украине находилось 97 спецназовцев из стран НАТО, 50 из них — британцы.

Издание напоминает, что в июне 2021 года, до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, британский спецназ проводил тренировки украинских военных.

Минобороны Британии отказалось комментировать утечку данных или отвечать на вопросы о персонале Великобритании в Украине в последние месяцы. Однако в своем Twitter министерство заявило, что утечка «продемонстрировала серьезный уровень неточности».

6 апреля New York Times сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США месячной давности, якобы содержащие оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии и планы США и НАТО по подготовке защитников Украины к контрнаступлению.

В украинской разведке заявили, что документы — подделка и спецоперация спецслужб РФ. Документы с данными о потерях Украины и России, по оценке источников NYT, могли быть сфальсифицированы.

На следующий день в соцсетях обнаружили новую партию «секретных документов» США, которые якобы описывают принципы национальной безопасности Штатов, связанные с войной России против Украины, Китаем и Ближним Востоком.