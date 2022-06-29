«Они видят свою никчемность». Россия хочет уничтожить Украину, поэтому и не стоит думать ни о каких уступках — Климкин 29 июня, 21:17 Эксклюзив НВ Мурал с портретом российского диктатора в Белграде, Сербия (Фото:REUTERS/Zorana Jevtic)

Павел Климкин, экс-министр иностранных дел Украины, рассказал Радио НВ, что Украине не стоит рассматривать никаких уступок России, ведь не только сам Кремль, но и россияне как таковые — стремятся уничтожить наше государство.

— Итак, я уверен в том, что вы видели эту стенограмму разговора [Макрона и Путина]. Вот какие вы выводы из этого делаете? Они там говорят о том, понятно, что Макрон показывает себя как человека, пытающегося, как это правильно сказать, «обуздать зверя». Как вы думаете, о чем вообще нам говорит этот разговор 20 февраля, за четыре дня до полномасштабного вторжения России в Украину?

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— Он говорит для того, чтобы говорить, для того, чтобы держать эту иллюзию контактом. Путин отвечает откровенным хамством, он в конце говорит, я здесь в хоккей пойду поиграю, мне здесь физические упражнения нужны. Но более того, говорит, что я и советникам своим какие-то поручения дам после того, как в хоккей поиграюсь. И обратите внимание, это после того, как Макрон передает оговоренное предложение, чтобы Байден и Путин встретились в Женеве. То есть поймите глубину пренебрежения Путина к тому, с кем он разговаривает. Ну, на самом деле есть люди, которые считают, что им удастся перехитрить, так сказать, Путина, но на самом деле из этого разговора все совершенно понятно.

— Вот среди вещей, которые, я думаю, многих удивили, когда именно Макрон говорит Путину о том, что не сепаратисты должны определять, скажем так, повестку дня. Это должно сделать демократически избранное правительство Украины, [Путин] раздраженно говорит, я здесь должен цитировать: «это не демократически избранное правительство, они пришли к власти в результате переворота. Там люди горели живьем, это была кровавая баня, и Зеленский один из тех, кто несет за это ответственность». Какую ответственность несет за это Зеленский?

— А это у Путина нужно спросить. На самом деле, Россия всегда повторяла эту мантру о том, что с 2014 года на Майдане произошел путч. Я помню, что и были ответы российского МИДа черным по белому, когда пытались созвать Будапештский формат. И там было сказано, что это действительно Украина нарушила Будапештский меморандум, абсолютно в буквальном смысле. Я очень хорошо помню, как это было написано — путем организации путча на Майдане.

У Путина это сидит очень глубоко в сознании, поскольку он считает, что тогда его переиграли. И не просто переиграли, а нанесли ему фундаментальное поражение. Вот сейчас Запад говорит о необходимости нанести Путину еще одно поражение. Только вопрос, как оно будет выглядеть в глазах Запада, совместно ли, есть ли там существенные разногласия. Но на самом деле Путин говорит, что он думает. И не нужно искать в его словах что-то такое совершенно сокровенное или подсознательное. Это его абсолютно стандартное понимание ситуации. Также я говорю нашим западным друзьям и союзникам, когда они говорят, где Путин остановится. Я говорю, он нигде не остановится, он не просто так говорил, давайте возвращаться к линии 1997 года. А давайте будем вместе там как-то определять судьбу всех бывших стран Варшавского договора. Вот это у него сидит глубоко в голове, и это находится, как часть часть его миссии. И ничего здесь, к сожалению, не изменишь. И Макрон, который пытается держать с ним контакт, возможно, это и верно, поскольку держать контакт в международных отношениях важно.

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