«Успешная утилизация». Военный эксперт о попытках россиян до собственного истощения пробить украинскую оборону на востоке — интервью 20 апреля, 22:19 Цей матеріал також доступний українською Украинский военнослужащий на боевой бронированной машине в неизвестном месте на востоке Украины, 19 апреля 2022 года (Фото:Press service of the Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS)

Российские захватчики меняют тактику наступления на востоке, пытаясь найти слабые места украинских войск и добиться результатов к моменту необходимости пополнять собственные ресурсы, рассказал в эфире Радио НВ Сергей Грабский, военный эксперт.

— По данным британской разведки создается впечатление, что армия противника, ведущего бои на Харьковщине, пытается в районе Изюма продвинуться и планирует отрезать фактически несколько еще городов в Донецкой области, которые остаются пока свободными, где еще нет боев. Что вы думаете об этом намерении врага?

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— В общем, это и была задача, которая ставилась перед российскими войсками относительно осуществления окружения украинских войск и выхода на границы, административные границы Луганской и Донецкой областей. Насколько у них это получается, можно посмотреть из тех задач, которые были заданы противнику. Задача немного упростилась, они уже хотели перейти в район Барвинково и там окружить войска. Сейчас, если вы внимательно посмотрите на карту, они пытаются просто обойти Северодонецк и ударить по Славянску и Краматорску. То есть они постоянно меняют свою тактику, потому что понимают, что достаточного количества сил у них нет. А нужен любой результат. Поэтому они отчаянно пытаются добиться любого результата, нарываясь на ошеломительное сопротивление наших ребят.

— Президент Украины уже говорит: наступление на Донбасс началось. В то же время отдельные заявления из США свидетельствуют о том, что это еще не то наступление, о котором говорили. Что вы скажете? Какие для вас были признаки того, что действительно эта масштабная часть этой операции, часть этой войны, этой агрессии именно на востоке уже началась?

— Для меня вполне очевиден тот факт, что, собственно, эта операция началась примерно еще неделю назад, когда противник достаточно активно начал прощупывать слабые места в нашей обороне, соответственно, на изюмском, на донецком, на марьинском направлениях. Чуть позже противник подключился к такой же тактике на южном направлении. А именно от Гуляйполя, Пологов, Великой Новоселки, это уже просто этапы операции. То есть противник следует такому шаблону, пытаясь прежде всего скрыть первый край обороны наших войск, нанести поражение, прорваться своими бронированными колоннами. Таким образом, с точки зрения оперативного мастерства мы говорим, что эта операция длится уже почти неделю. И свидетельством тому является количество атак, которые отражают наши ребята. Вы можете посмотреть по сводке, что не менее 8−10 атак ежедневно в течение последней недели. Сейчас фаза немного меняется, потому что противник начинает более активно использовать артиллерию, авиацию, наносить более массированные удары по определенным направлениям, где он, как полагает, получает преимущество над нашими войсками. И будет пытаться и дальше продвигаться по уже бронированным колоннам. Насколько это ему удастся, время покажет. Потому что Украина использует другую тактику, а именно тактику опорных пунктов и маневренной обороны, что позволяет нам рассредоточить наступательный пыл оккупантов и уничтожить их потенциал как таковой. Так что борьба продолжается.

— Также президент заявлял, что Россия стянула в Украину всю боеспособную армию. Из той информации, которой вы располагаете, действительно ли мы можем говорить, что более 90% своей боеспособной армии РФ уже сосредоточила у наших границ, где-то уже зашла на территорию Украины и ведет бои, так ли это? Есть ли еще какие-то рассредоточения, не только на Харьковщине, соответственно, на востоке и юге?

— Я бы сказал, что противник совершил передислокацию, сосредоточение основной части своих доступных сил и средств. Вы же понимаете, что противник при всем его желании уничтожить Украину не может обойти вниманием и Дальний Восток, и Центральную Азию, и другие направления. Поэтому значительная часть боеспособных сил противника сейчас находится на территории Украины. И эти силы достаточно успешно утилизируются нашими подразделениями, и противник понимает, что после неудачи на этом направлении он вынужден будет перейти к оперативной паузе, потому что ему нужно будет отводить войска, осуществить их доукомплектование, а таких резервов у него практически нет. Потому что мобилизация не объявлена. Надо будет подтягивать и восстанавливать технику, хранящуюся на базах и складах где-то внутри РФ. А это для широкой публики будет расцениваться как большая неудача. Поэтому сейчас мы и имеем такое безумное давление противника по многим направлениям.

— Информация от российских СМИ о якобы обстрелах Белгородской области в РФ. Некоторые аналитики говорят, что это не просто провокация или для обоснования собственного населения агрессии, которую совершает Россия, а еще говорят, что в этом районе якобы есть базы хранения ядерного вооружения, и что все это для отвлечения внимания, создания, как говорят аналитики, «суеты», они даже этот термин русский в кавычках употребляют. Слышали ли вы что-нибудь об этом прикрытии? И что думаете о таком вероятном плане?

— Сегодня говорить о возможности так называемого ядерного сценария еще рано. Потому что для этого нужны некоторые индикаторы, которых пока незаметно. Что для создания casus belli или такого фона для провокаций, надо понимать, и это собственно о том, что мы с вами говорили, что Россия подтянула максимальную часть своих боеспособных сил, и для продолжения агрессии им просто нужно физически пополнять свои подразделения. А в связи с тем, что у них сейчас нет мобилизации, поэтому они подводят именно такие провокативные действия под необходимость объявления даже частичной мобилизации в определенных районах. Для того чтобы это не выглядело каким-то странным и неожиданным для российского обывателя. Они ведь сегодня убеждены, что «специальная военная операция» идет по плану, что все хорошо, все нормально, и тут внезапно приходит повестка. Это нужно как-то обосновать и объяснить местным жителям. Для этого проводятся подобные провокации.

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